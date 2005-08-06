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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۰۳

آكادمي "بفتا" كار خود را براي انتخاب نماينده بريتانيا در اسكار آغاز كرد

آكادمي "بفتا" كار خود را براي انتخاب نماينده بريتانيا در اسكار آغاز كرد

آكادمي فيلم و هنرهاي تلويزيوني بريتانيا (بفتا) از تمام كساني كه خواستار حضور فيلم شان در بخش اسكار بهترين فيلم خارجي زبان اسكار امسال هستند خواست نسخه ويدئو يا دي وي دي فيلم را تا روز 26 اوت به دفتر مركزي بفتا ارسال كنند.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فقط فيلم هايي واجد شرايط تقاضاي حضور در بخش اسكار بهترين فيلم خارجي زبان هستند كه از روز اول اكتبر 2004 تا 30 سپتامبر 2005 به مدت هفت روز پياپي به نمايش عمومي درآمده باشند. ديالوگ هاي فيلم متقاضي لزوماً نبايد يكي از زبان هاي بومي بريتانيا باشد، ولي داستان بايد در اين سرزمين اتفاق بيفتد. زيرنويس هاي دقيق انگليسي هم از ديگر شرايط فيلم متقاضي است.

نسخه هاي ويدئو و دي وي دي كه تا روز موعود به دفتر بفتا برسند، توسط كميته فيلم آكادمي بفتا مورد بازبيني قرار مي گيرند و همه فيلم ها تا روز 23 سپتامبر از سرنوشت خود مطلع مي شوند. تشريفات اداري مربوط به فيلم برگزيده تا روز سوم اكتبر آينده با آكادمي علوم و هنرهاي سينماي امريكا انجام و نسخه اي از آن تا روز 14 اكتبر به امريكا ارسال مي شود.
تمامي فيلم هاي خارجي رسيده به آكادمي اسكار توسط كميته جايزه فيلم خارجي زبان مورد بازبيني قرار مي گيرند و اعضاي كميته با رأي مخفي پنج فيلم نهايي نامزد اسكار بهترين فيلم خارجي زبان را معرفي مي كنند.

کد مطلب 214940

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