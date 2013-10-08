باید به دولت برای تشکیل پلیس اقتصادی فرصت داد

سردار احمدرضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:فکر می کنیم برای تشکیل پلیس اقتصادی باید به دولت زمان داد چرا که اکنون دولتمردان مشغول اقدامات اساسی دیگری هستند. باید در خصوص اقدامات اساسی فرصت داد تا دولت به این امور بپردازد. دولت جدید در حین بهبود اوضاع اقتصادی کشور ممکن است به این نتیجه برسد که پلیس اقتصادی می تواند در تحقق برنامه های این دولت موثر باشد.

وی ادامه داد: امیدواریم به زودی و در این دولت به منظور کمک رسانی به دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد و بهینه سازی وضعیت موجود پلیس اقتصادی تشکیل شود. جا دارد که به منظور بهبود اوضاع اقتصادی دولتمردان توجه ویژه ای به تشکیل پلیس اقتصادی کنند.

چندی قبل رئیس پلیس کشور با انتقاد از وزیر اقتصاد دولت نهم و رئیس بانک مرکزی، در مورد راه اندازی پلیس اقتصادی گفت: چندین بار با وزرا و رئیس بانک مرکزی جلسه گذاشتیم اما آنها گفتند می خواهیم نیروهای مانده را به آنها بدهیم در حالی که گفتیم حتی نیروها را تامین می کینم. هفت سال در مورد تشکیل پلیس اقتصادی تلاش کردیم اما در دولت قبل به نتیجه نرسید.