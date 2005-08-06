نرخ رشد جمعيت در حاشيه شهرها 5 برابر مناطق شهري است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد، علي عبدالعلي زاده در گفتگو با خبرنگاران افزود: نرخ رشد جمعيت در مناطق حاشيه اي كه ناشي از مهاجرت افراد بوده چهار تا پنج درصد است.

وي از رشد جمعيت مناطق حاشيه اي در كلانشهرها و برخي مراكز استانهاي كشور خبر داد و گفت: تلاش مي كنيم اين نرخ رشد كاهش يابد و به حد منفي برسد.

عبدالعلي زاده ضمن اعلام اين مطلب كه در زمان حاضر شش ميليون نفر در 250 هسته جمعيتي در حاشيه شهرهاي كشور سكونت دارند، از تشكيل ستادهاي توانمندسازي حاشيه شهر در كلانشهرها خبر داد.

وي افزود: سند ملي توانمندسازي مناطق حاشيه اي تدوين شده و در اولويت نخست سياستهاي راهبردي وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته است.

عبدالعلي زاده از اختصاص 125ميليارد دلار تسهيلات بانكي براي ساماندهي بافت هاي حاشيه اي كشور خبر داد.

وزير مسكن و شهرسازي در خصوص ورود شهرداريها در ساخت مسكن ارزان در بافتهاي فرسوده گفت: اين وزارتخانه از ورود شهرداريها در ساخت مسكن ارزان قيمت استقبال مي كند.

وي افزود: وزارت مسكن و شهرسازي آمادگي دارد تا تسهيلات ويژه اي در بخش ساخت مسكن به شرط تمليك در بافتهاي فرسوده اعطا نمايد.

عبدالعلي زاده همچنين از توزيع اوراق مشاركت نوسازي بافتهاي فرسوده توسط شهرداريها خبر داد.

وي افزود: در برنامه چهارم توسعه به شهرداريها اجازه داده شده تا مبلغ 500 ميليارد ريال براي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهرها اوراق مشاركت توزيع كنند.

وي افزود: كارمزد اين تسهيلات توسط وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت خواهد شد.

وزير مسكن و شهرسازي گفت: تا پايان سالجاري در 60 كشور كشور كار نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده آغاز مي شود.

وي افزود: وزارت مسكن و شهرسازي 5 هزار ميليارد ريال تسهيلات ويژه به بخش خصوصي در بافتهاي فرسوده اعطا مي نمايد.