به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیه کنندگی سیدمحمد قاضی ساخته شده است و رضا سلامی هم مجری طرح آن است. به زودی پیش تولید "دربست آزادی" در موسسه سینمایی "موج نو پگاه" آغاز خواهد شد. فیلمنامه این فیلم توسط کارخانی به نگارش درآمده است و مانند دیگر آثارش تم اجتماعی و خیابانی دارد.

"اکباتان" کار قبلی این کارگردان اواسط آبان‌ماه در سینماهای تهران و شهرستانها روی پرده می رود. از دیگر کارهای کارخانی می توان به "ریسمان باز" و "کوچه ملی" اشاره کرد.

در فیلم "اکباتان" شاهد احمدلو، مزدک میرعابدینی، سحر قریشی و داوود رشیدی بازی می کنند.