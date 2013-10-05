نيروي انتظامي مظهر اقتدار ملي در تأمين امنيت كشور است/مردم نیروی انتظامی را امین خود می دانند

كامران گردان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبريك هفته نيروي انتظامي با بيان اينکه اگر مؤلفه امنيت وجود نداشته باشد توسعه پايدار نيز در جامعه تحقق نخواهد يافت، از نيروي انتظامي به عنوان سخت‌كوشان خدوم كشور ياد كرد.

وی همچنین با بیان اینکه خوشبختانه مجموعه انتظامي استان همدان در مأموريت‌هاي متنوع و مختلف خود توانسته است ضمن حفظ اقتدار چهره مردمي، مشاركت شهروندان را نيز جلب كند ابراز داشت: امروز هم‌استاني‌هاي ما با اعتمادي كه به نيروي انتظامي پيدا كرده‌اند اين نيرو را امين خود مي‌دانند.

سخنگوی شهورای اسلامی شهر همدان افزود: برقراري تماس‌هاي غيرعملياتي زياد شهروندان با مركز 110 نشان از اين اعتماد دارد.

وی عنوان داشت: همچنين كسب رتبه‌هاي خوب كشوري كه در رسته‌هاي مختلف نيروي انتظامي استان به دست آمده نشان از درايت فرماندهي، هيأت رئيسه، رؤساي پليس رسته‌هاي ديگر اعم از اجرايي و ستادي است.

كامران گردان اظهار داشت: افق‌هاي آينده با وضعيت به دست آمده، نشانگر تعالي بيشتر نيروي انتظامي استان خواهد بود.

سخنگوي شوراي اسلامي شهر همدان در پایان سخنانش گفت: شوراي اسلامي شهر همدان نيز بر خود واجب مي‌داند كه در خدمت اين بزرگواران بوده و مشاركت لازم در طرح‌هاي آنها را داشته باشد.