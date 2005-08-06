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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۴۷

شهرداري مشهد قهرمان مسابقات كاراته قهرماني كشور شد

مسابقات كاراته سبك نيوفول كنتاكت قهرماني كشور با قهرنامي تيم شهرداري مشهد به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" درمشهد، اين مسابقات در 3 رده سني نوجوانان ،جوانان و اميد و طي 2 روز در سالن شهداي راه آهن مشهد و به ميزباني اداره تربيت بدني شهرداري مشهد برگزارگرديد.  

اين گزارش مي افزايد :مسابقات با حضور 15استان وتعداد 311شركت كننده به انجام رسيد و دررده سني نوجوانان استان يزدمقام اول را از آن خود كرد و تيم شهرداري مشهد به مقام دوم دست پيدا كردوهمچنين كرمانشاه و اردبيل مشتركا سوم شدند .

درادامه اين گزارش آمده است، در رده بندي سني جوانان تيم هاي شهرداري مشهد، استان يزد و استان تهران به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند و همچنين در رده سني اميدها مقام اول به شهرداري مشهد رسيد و تيمهاي شهرداري زاهدان و استان يزد به ترتيب دوم و سوم شدند.

کد مطلب 214948

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