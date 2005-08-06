شهرداري مشهد قهرمان مسابقات كاراته قهرماني كشور شد

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" درمشهد، اين مسابقات در 3 رده سني نوجوانان ،جوانان و اميد و طي 2 روز در سالن شهداي راه آهن مشهد و به ميزباني اداره تربيت بدني شهرداري مشهد برگزارگرديد.

اين گزارش مي افزايد :مسابقات با حضور 15استان وتعداد 311شركت كننده به انجام رسيد و دررده سني نوجوانان استان يزدمقام اول را از آن خود كرد و تيم شهرداري مشهد به مقام دوم دست پيدا كردوهمچنين كرمانشاه و اردبيل مشتركا سوم شدند .