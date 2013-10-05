به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن حسینی اظهارکرد: افزایش قیمت دلار به نفع صنعتگران نیست ، زیرا برای تولید بسیاری از محصولات به واردات مواد اولیه نیاز است که ارز تاثیر مستقیمی در قیمت تمام شده آنها دارد.

وی افزود: قیمت ارز علاوه‌بر تاثیر بر قیمت مواد اولیه بر بسیاری دیگر از شاخص‌های تولید اثر گذار است.

وی با بیان این که صنعتگران خراسانی تثبیت قیمت ارز را ضروری می‌داند، گفت: در دو سال گذشته شوکهای ارزی تولید را با چالش‌های متعددی مواجه کرده که گاه واحدهای صنعتی را تا مرز تعطیلی پیش برده است.

وی ادامه داد: هرچند که ممکن است افزایش قیمت ارز برای واحدهای که صرفا محصولات صادراتی دارند توجیه پذیر باشد، اما همین واحدها نیز برای خرید ماشین آلات، مواد اولیه و بسیاری از دیگر موارد به ارز نیاز دارند.

وی افزود: بنابراین قیمت دلار و یورو بالا به نفع تولید و حتی صادرات نیست.

وی در ادامه خواستار مدیریت واردات شد و بیان کرد: باید به نحوی برنامه ریزی کرد تا ضمن جلوگیری از خروج ارز برای کالاهای غیر ضرور، منابع ارزی کشور نیز در جهت گسترش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی مولد مدیریت شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت : برای تحقق حماسه اقتصادی بایستی تولید بیش از گذشته حمایت شود.