به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، " مقام عشق " با كارگرداني و تصويربرداري " علي ميرزايي " كه دربنياد آفرينش هاي هنري نياوران تهيه شده است، مستندي است كه سفرهنرمندان به حج را به تصويركشيده است .
اين برنامه ازساعت 19يكشنبه 16مرداد درسالن خليج فارس فرهنگ سراي نياوران برپا مي شود.
گفتني است 18تا 31ارديبهشت، بيش ازيكصد هنرمند شاخص هنرهاي تجسمي ، سينما وتئاتر به همت بنياد آفرينش هاي هنري نياوران و با همكاري معاونت هنري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به حج مشرف شده بودند .
فردا با حضور هنرمندان مشرف شده به مكه مكرمه و مدينه منوره اكران مي شود
سفرنامه تصويري عمره هنرمندان در فرهنگ سراي نياوران
سفرنامه تصويري عمره هنرمندان در حضور هنرمندان مشرف شده به مكه مكرمه و مدينه منوره اكران مي شود .
به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، " مقام عشق " با كارگرداني و تصويربرداري " علي ميرزايي " كه دربنياد آفرينش هاي هنري نياوران تهيه شده است، مستندي است كه سفرهنرمندان به حج را به تصويركشيده است .
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