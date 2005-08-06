سفرنامه تصويري عمره هنرمندان در فرهنگ سراي نياوران

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، " مقام عشق " با كارگرداني و تصويربرداري " علي ميرزايي " كه دربنياد آفرينش هاي هنري نياوران تهيه شده است، مستندي است كه سفرهنرمندان به حج را به تصويركشيده است .

اين برنامه ازساعت 19يكشنبه 16مرداد درسالن خليج فارس فرهنگ سراي نياوران برپا مي شود.

گفتني است 18تا 31ارديبهشت، بيش ازيكصد هنرمند شاخص هنرهاي تجسمي ، سينما وتئاتر به همت بنياد آفرينش هاي هنري نياوران و با همكاري معاونت هنري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به حج مشرف شده بودند .