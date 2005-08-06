طرح مخاطب شناسي موسيقي انجام شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، اين طرح به دنبال آن بوده است كه سلائق مخاطبان موسيقي درشهرتهران به عنوان شرط اوليه براي هرگونه فعاليت دراين عرصه سنجيده شود .

دراين طرح همچنين به نگرش وخواست قشرهاي مختلف مرتبط با موسقي اعم ازمخاطبان عام ، دانشجويان ، پژوهشگران واستادان موسيقي ، مراكزديداري وشنيداري ، توليد كنندگان عرضه كنندگان ودست اندركاران موسيقي پرداخته شده است .

اين گزارس به نقل از روابط عمومي حوزه هنري همچنين حاكي است: حوزه هنري شهرتهران در"طرح مخاطب شناسي موسيقي " برآن بوده است كه علاوه برشناخت نيازها ، آسيب شناسي هنرموسيقي را نيزمدنظرقراردهد .