لغو مصوبات دولت دهم به آب رسید/ اعلام 10 اقدام اول وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دائمی از غربال شدن طرح های آب و برق خبر داد و گفت: ممکن است در این روند، تعدادی از طرح ها را از چرخه مطالعه و اجرا کنار بگذاریم. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو همچنین لزوم تغییر رویکرد در مدیریت آب کشور را مورد تاکید قرار داد.

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو اظهار داشت: به دنبال تغییر نگاه از آب به عنوان یک کالای دولتی به یک کالای اقتصادی هستیم چرا که تا زمانی که آب به عنوان یک کالای دولتی مطرح باشد، بهره وری آن پایین خواهد بود.

وی افزود: تغییر رویکرد در بخش آب از مباحث سازه ای به مباحث مدیریتی نیز در دستور کار است. البته ممکن است در رویکرد مدیریتی، مباحث سازه ای هم داشته باشیم، اما دیگر به توسعه سازه ای به عنوان محور فعالیت ها نگریسته نمی شود.

دائمی سپس از ارائه برنامه های وزارت نیرو در این خصوص به شورای عالی آب خبر داد و گفت: در گزارشی که به شورای عالی آب ارائه کرده ایم، تأکید زیادی بر وضعیت بحرانی منابع آب کشور صورت گرفته و مورد استقبال اعضای شورا است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو سپس گزارشی از مهم ترین تصمیمات گرفته شده از زمان آغاز به کار دولت جدید در وزارت نیرو خبر داد و اظهار داشت: لغو برخی از مصوبات دولت قبلی که مورد تأیید بخش آب کشور نبود مانند کارگروه توسعه بخش کشاورزی، لغو مصوبه واگذاری شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، اصلاح تعرفه برق، توقف یکپارچه سازی شرکت های آبفا و آبفار، فعال سازی شورای عالی آب، برگزاری نشست های متعدد برای احیای دریاچه ارومیه، مذاکره با نمایندگان مجلس برای حوضه ای شدن مدیریت آب به جای شرکت های استانی و نیز اصلاح قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، بررسی دوباره در خصوص واگذاری دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور به وزارت علوم و تحقیقات و نیز بررسی تعرفه های آب؛ از مهم ترین این موارد هستند.