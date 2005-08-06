صدام پيشنهاد وزير دفاع آمريكا را نپذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، خليل الدليمي از وكلاي هيات دفاع از جنايات ديكتاتور سابق عراق گفت: صدام با پيشنهاد دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا براي انتقال به قطر و اقامت با خانواده اش در آن كشور در مقابل اعتراف به انتخابات آينده ودعوت از طرفداران خود از طريق تلويزيون به شركت در روند سياسي كنوني مخالفت كرده است.



الدليمي درگفتگو باهفته نامه "الشيحان" اردن افزود: رامسفلد سه شنبه گذشته با صدام در بازداشتگاه خود در بغداد ديدار كرد و پيشنهاد ميزباني قطر از وي همراه با امكانات عالي براي اقامت وي و خانواده اش را به وي ارائه كرد.



وي به اين اشاره كرد كه صدام سه شرط را براي قبول پيشنهاد رامسفلد مطرح كرده است كه اولين شرط دادن غرامت به عراق به علت محاصره اين كشور از سال 1990، عقب نشيني كامل نيروهاي اشغالگر و سومين شرط زنده كردن شهداي عراقي كه بر اثر محاصره عراق و جنگ كشته شده اند كه رامسفلد از صدام خواست با اين جمله وي را به تمسخر نگيرد زيرا وي هيچ كسي را كه بتواند مردگان را زنده كند، پيدا نمي كند.

از سوي ديگر الدليمي به اين نكته اشاره كرد كه رمزي كلارك وزير دادگستري اسبق آمريكا و رولان دوما وزير امور خارجه اسبق فرانسه و يك وكيل ايتاليايي كه همگي از اعضاي هيات دفاع از صدام هستند دوشنبه گذشته با صدام ملاقات كردند.



الدليمي درباره اينكه آيا اين افراد حامل پيشنهادهاي آمريكا براي صدام بودند ياخير، توضيحي نداد.



وكيل اردني حامي صدام ،روحيه ديكتاتور سابق را عالي توصيف كرده است .



به گفته دليمي كه چندبار با صدام ديدار كرده است، ديكتاتور سابق عراق گمان مي كند كه معركه و مبارزاتش تازه شروع شده است و هنوز بايد تا مدت ها جهاد و مبارزه كند.