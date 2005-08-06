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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۰۴

"رام كردن زن سركش" در شب فيلمنامه

فيلم سينمايي " رام كردن زن سركش " ساخته " فرانكو زفيرلي " با بازي "اليزابت تيلور و ريچارد برتون " از 16لغايت 21 مرداد ماه جاري در برنامه شب فيلمنامه حوزه هنري به نمايش در مي آيد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، اين فيلم محصول سال 1967 بوده وبراساس نمايشنامه اي به همين نام از" ويليام شكسپير" ساخته شده است .
لازم به ذكراست كه دوره جديد شب فيلمنامه با موضوع " اقتباس ازتئاتربراي سينما " برگزارمي شود واين فيلم هم نيزيكي ازآثارسينمايي مشهوراست كه براساس يك نمايشنامه معروف تئاتري نگاشته شده است .
گفتني است فيلم سينمايي "رام كردن زن سركش " درسانس هاي 17و30/19 روزهاي ياد شده وهمچنين سانس 30/16روزهاي پنجشنبه 20وجمعه 21مرداد ماه جاري درسالن كوچك حوزه هنري به نمايش گذاشته مي شود .

کد مطلب 214957

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