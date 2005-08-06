"رام كردن زن سركش" در شب فيلمنامه

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، اين فيلم محصول سال 1967 بوده وبراساس نمايشنامه اي به همين نام از" ويليام شكسپير" ساخته شده است .

لازم به ذكراست كه دوره جديد شب فيلمنامه با موضوع " اقتباس ازتئاتربراي سينما " برگزارمي شود واين فيلم هم نيزيكي ازآثارسينمايي مشهوراست كه براساس يك نمايشنامه معروف تئاتري نگاشته شده است .

گفتني است فيلم سينمايي "رام كردن زن سركش " درسانس هاي 17و30/19 روزهاي ياد شده وهمچنين سانس 30/16روزهاي پنجشنبه 20وجمعه 21مرداد ماه جاري درسالن كوچك حوزه هنري به نمايش گذاشته مي شود .