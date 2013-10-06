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۱۴ مهر ۱۳۹۲، ۹:۲۳

نشست کمیته مشارکت ایران و عراق برگزار شد/ انتقال تجارب اشتغالی به عراق

نشست کمیته مشارکت ایران و عراق برگزار شد/ انتقال تجارب اشتغالی به عراق

قائم مقام وزیر در امور بین الملل در دیدار با رئیس هیئت عراقی کمیته مشارکت همکاری ایران و عراق، گفت: وزارت کار آمادگی دارد همکاری‌ها با دولت عراق را گسترش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حسینی در دیدار با هیئت عراقی شرکت کننده در کمیته مشارکت همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق بر حضور بخش خصوصی ایران در بازار عراق به منظور توسعه آموزش های مهارتی و توانمندسازی تاکید کرد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین الملل همکاری های انجام شده بین دو کشور را الگویی از همکاری منطقه ای موفق در مسیر توسعه توصیف کرد. وی اظهار داشت: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی داریم تا با گسترش همکاری ها به دولت عراق در مسیر توسعه کمک کنیم.

حسینی تاکید کرد: تکیه صرف به بخش دولتی در زمینه توسعه کارآفرینی و توانمندسازی و ایجاد مهارت کافی نیست و حضور بخش خصوصی در این زمینه یک نیاز اساسی است و می تواند این فرایند را سرعت بخشد. بر هیمن اساس، آمادگی داریم تا بخش خصوصی ایران را برای حضور در کشور عراق و مشارکت در پیشبرد اهداف یادشده ترغیب کنیم.

همچنین در این دیدار، "نصیر ناجی حمدان" رئیس هیئت عراقی از همکاری ایران در آموزش مربیان و مدیران در زمینه های فنی و حرفه ای، بهزیستی و بررسی بازار کار عراقی قدردانی کرد و افزود: عراق در فرایند جدید برای توسعه خود به استفاده از تجربیات ایران نیازمند بوده و دولت متبوع وی علاقمند است که همکاری ها را در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد.

در دیدار هیئت عراقی از ایران زمینه های مختلف گسترش همکاری ها در حوزه های کارآفرینی، مهارت آموزی، رفاه اجتماعی، توانمندسازی و مطالعه بازار کار بررسی خواهد شد و نتیجه آن جهت تصمیم گیری به جلسه دیدار آینده وزرای ذیربط دو کشور ارائه می شود.

کد مطلب 2149571

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