صحنه هاي تهران "شب بخير فرمانده" پايان يافت

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، لوكيشن هاي پاياني فيلم " شب بخيرفرمانده " ساخته دوم " انسيه شاه حسيني "درشهرك سينمايي دفاع مقدس با برداشت سكانس "بيمارستان صحرايي " وصحنه پر از انفجار و زد و خورد "خاكريزها " به انجام رسيد و گروه براي ادامه فيلمبرداري باقي فيلم ، به "جفير" درمنطقه طلائيه درجنوب كشورخوزستان رفتند تا 10درصد باقي مانده فيلم را درروستايي كه واقعا داستان فيلمنامه فيلم درآنجا اتفاق افتاده فيلمبرداري كند .

فيلمبرداري صحنه هاي جنگي فيلم به شيوه دوربين سردست به انجام رسيد كه به لحاظ ساختار روايت، كيفيت فيلم هاي مستند جنگي با تحرك، شبيه ساختار "روايت فتح " را ايجاد كرده است .

گفتني است گروه فيلمبرداري "شب بخيرفرمانده " هم اكنون در اهواز اقامت دارند تا دربهمنشيرآبادان به كارخود پايان دهند .