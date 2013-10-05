به گزارش خبرنگار مهر، محمد اكبري، عصر شنبه در جلسه برنامه ريزي كميته امداد امام خميني(ره) استان يزد اظهار داشت: ميزان مشاركت مردم يزد در جشن عاطفه هاي امسال كه طي سه روز با محوريت مدارس، مساجد و اصناف برگزار شد، بسيار خوب و چشمگير بود.

وي با بيان اينكه سرانه مشاركت مردم يزد در طرح‌هاي مشاركتي كميته امداد در كشور بالاست و رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، افزود: مشاركت مردم در طرح‌هايي نظير اكرام ايتام، طرح محسنين و جشن عاطفه‌ها، بر اين امر صحه گذاشته است.

اكبري با بيان اينكه مردم يزد از روحيه و فرهنگ قناعت برخوردارند اما در عين حال در كمك به نيازمندان پيشگام هستند، تصريح كرد: در جشن عاطفه‌هاي امسال در مدارس، مساجد و پايگاه‌هاي نواحي بسيج شاهد حضور گسترده و باشكوه مردم بوديم.

وي جشن عاطفه‌ها را مصداق بارز نوع دوستي مردم يزد دانست و افزود: مردم يزد با مشاركت خود در طرح‌هاي نيكوكاري، در صدد گسترش فرهنگ مهرورزي برآمده‌اند.

6 ميليارد ريال از كمك‌هاي امسال جشن عاطفه‌ها نقدي بود

اكبري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه استقبال مردم از جشن عاطفه ها هم در مدارس، هم مساجد و هم پايگاه‌هاي بسيج خوب بوده است، بيان كرد: در مجموع مردم يزد امسال حدود 7.5 ميليارد ريال به اين جشن كمك كردند بالغ بر شش ميليارد ريال آن نقدي بوده است.

وي خاطرنشان كرد: در كمك‌هاي غيرنقدي نيز اقلامي نظير كيف، لوازم‌التحرير، لباس و... بيش از ساير اقلام بود، يادآور شد: اين اقلام در بين دانش‌آموزان نيازمند و كم بضاعت مدارس توزيع خواهد شد.

مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد همچنين عنوان كرد: كمك‌هاي جمع‌آوري شده در هر مدرسه، در همان مدرسه توزيع مي‌شود، يادآور شد: كمك‌هاي جمع آوري شده در مساجد و پايگاه هاي بسيج نيز از سوي كميته امداد بين دانش آموزان كم بضاعت توزيع خواهد شد.

اكبري با بيان اينكه در حال حاضر چهار هزار و 500 دانش آموز زير پوشش كميته امداد هستند، بيان كرد: كمك هاي جمع آوري شده بر حسب نياز دانش آموزان زير پوشش بين آنها توزيع خواهد شد.

افزايش شش برابري كمك به جشن عاطفه ها در استان يزد

وي ادامه داد: بخشي از كمك‌ها نيز بين دانش آموزاني كه به شكل موردي نياز به مساعدت دارند، توزيع مي‌شود.

اكبري همچنين با بيان اينكه سال گذشته 14 ميليارد ريال كمك نقدي و غيرنقدي در پايگاه‌هاي جشن عاطفه‌هاي استان يزد جمع‌آوري شده بود، خاطرنشان كرد: كمك‌هاي امسال از افزايش شش برابري برخوردار بوده است.

مديركل كميته امداد استان يزد، ضمن تقدير از خيران و نيكوكاران استان يزد به خاطر شركت و حضور گسترده در جشن عاطفه ها، خواستار همراهي آنها در ساير طرح‌هاي مشاركتي كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد شد.

وي از جمله اين طرح ها به طرح محسنين اشاره كرد و افزود: كميته امداد براي اجراي موفق اين طرح به همراهي خيران استان يزد نيازمند است.