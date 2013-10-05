  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۱۳

فروزان:

ایستگاه شبكه‌هاي دیجیتال "سید مرتضی" در کاشمر راه‌اندازي مي‌شود

کاشمر - خبرگزاری مهر: فرماندار كاشمر از راه‌اندازي ایستگاه شبكه‌هاي دیجیتال سید مرتضی در کاشمر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي فروزان عصر شنبه در جمع خبرنگاران با توجه به  مشکلات شبکه تلویزیون دیجیتال در کاشمر و روستاهای بخش مرکزی اظهار كرد: با توجه به راه اندازي ایستگاه فرستنده پر قدرت جواد الائمه در کوه سیاه بجستان بین گناباد و بجستان که بلندترین کوه منطقه است در دهه فجر سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت و شهرستان حدود 20 شبکه تلویزیونی و 10 شبکه رادیوئی را دریافت کردیم ولی بعضی از نقاط شهرستان و چند نقطه روستایی در دریافت سیگنال شبکه‌های دیجیتال با مشکل مواجه هستند.

فرماندار کاشمر افزود: جهت رفع مشکل دریافت ضعیف سیگنال شبکه‌های دیجیتال  تخصیص اعتبار برای راه اندازی فرستنده مستقل سید مرتضی از محل اعتبارات تملک دارائی شهرستان پیش‌بینی شده است.

فروزان تصريح كرد: مبلغ 100 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی درسال 92 جهت خرید و تجهیز ایستگاه تلویزیون دیجیتال کاشمر پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: براساس پیگیری های انجام شده راه اندازی ایستگاه سید مرتضی در اولین فرصت در دستور کار معاونت فنی صدا وسیمای استان قرار گرفته است.

