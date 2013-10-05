به گزارش خبرنگار مهر، مهدي فروزان عصر شنبه در جمع خبرنگاران با توجه به مشکلات شبکه تلویزیون دیجیتال در کاشمر و روستاهای بخش مرکزی اظهار كرد: با توجه به راه اندازي ایستگاه فرستنده پر قدرت جواد الائمه در کوه سیاه بجستان بین گناباد و بجستان که بلندترین کوه منطقه است در دهه فجر سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت و شهرستان حدود 20 شبکه تلویزیونی و 10 شبکه رادیوئی را دریافت کردیم ولی بعضی از نقاط شهرستان و چند نقطه روستایی در دریافت سیگنال شبکه‌های دیجیتال با مشکل مواجه هستند.

فرماندار کاشمر افزود: جهت رفع مشکل دریافت ضعیف سیگنال شبکه‌های دیجیتال تخصیص اعتبار برای راه اندازی فرستنده مستقل سید مرتضی از محل اعتبارات تملک دارائی شهرستان پیش‌بینی شده است.

فروزان تصريح كرد: مبلغ 100 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی درسال 92 جهت خرید و تجهیز ایستگاه تلویزیون دیجیتال کاشمر پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: براساس پیگیری های انجام شده راه اندازی ایستگاه سید مرتضی در اولین فرصت در دستور کار معاونت فنی صدا وسیمای استان قرار گرفته است.