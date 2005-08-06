بلاتكليفي هنرمندان را بي انگيزه مي كند

هما روستا در گفت و گو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: قصد داشتم نمايش "6 شخصيت در جستجوي يك نويسنده" اثر "پير آندلو" را بر روي صحنه بياورم و در حال برررسي ترجمه آن بودم ، اما از زماني كه پيشنهاد اجراي آن را با مسئولين در ميان گذاشتم تا كنون پاسخ مشخصي نگرفته ام. همچنان بلاتكليف هستم و نمي دانم آيا مي توانم در نيمه دوم سال نمايش را بر روي صحنه بياورم يا خير.بلاتكليفي و مشخص نبودن وضعيت اجرا باعث از بين رفتن انگيزه كار كردن خواهد شد.

او در مورد وضعيت جشنواره امسال و اجراي پيش از جشنواره نمايش ها گفت: اجراهاي عمومي فرصتي است تا گروه ها با آرامش بيشتري بر روي صحنه به اجراي نمايش خود بپردازند.در سال هاي گذشته اجراي نمايش ها شتاب زده بود و همه گروه ها تلاش مي كردند كه تنها كارشان در تاريخ معيني آماده اجرا شود.