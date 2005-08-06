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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۳۰

هما روستا در گفت و گو با "مهر":

بلاتكليفي هنرمندان را بي انگيزه مي كند

بلاتكليفي هنرمندان را بي انگيزه مي كند

هما روستا كه سال گذشته نمايش "زمستان" را بر روي صحنه داشت، همچنان در انتظار مشخص شدن وضعيت اجراي نمايش جديد خود است.

هما روستا در گفت و گو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: قصد داشتم نمايش "6 شخصيت در جستجوي يك نويسنده" اثر "پير آندلو" را بر روي صحنه بياورم و در حال برررسي ترجمه آن بودم ، اما از زماني كه پيشنهاد اجراي آن را با مسئولين در ميان گذاشتم تا كنون پاسخ مشخصي نگرفته ام. همچنان بلاتكليف هستم و نمي دانم آيا مي توانم در نيمه دوم سال نمايش را بر روي صحنه بياورم يا خير.بلاتكليفي و مشخص نبودن وضعيت اجرا باعث از بين رفتن انگيزه كار كردن خواهد شد.

او در مورد وضعيت جشنواره امسال و اجراي پيش از جشنواره نمايش ها گفت: اجراهاي عمومي فرصتي است تا گروه ها با آرامش بيشتري بر روي صحنه به اجراي نمايش خود بپردازند.در سال هاي گذشته اجراي نمايش ها شتاب زده بود و همه گروه ها تلاش مي كردند كه تنها كارشان در تاريخ معيني آماده اجرا شود.

کد مطلب 214961

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