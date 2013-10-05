به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار چناران بر لزوم توسعه فرهنگ کتابخوانی با هدف مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

علی حسینی در جلسه انجمن كتابخانه‌هاي شهرستان با تاکید بر لزوم برگزاری مرتب جلسات و حضور فعالانه اعضا اظهار کرد: این انجمن باید بر عملی شدن مصوبات نظارت داشته باشد.

فرماندار چناران با اشاره به اهمیت اشاعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه امروزی بیان کرد: در توسعه کتابخانه‌های شهرستان می‌توان از کمک خیران بهره برد.

حسینی گفت: با توجه مدیران دستگاه های اجرایی به توسعه فرهنگ کتابخوانی، فرهنگ شهرستان ارتقا یافته و آسیب های اجتماعی کاهش می‌یابد.

تحقق 131 درصدی سهمیه درگز در مسابقات قرآن کریم

فرماندار درگز گفت: تاکنون بیش از هشت هزار و 500 نفر در سی و ششمین دوره مسابقات کریم ثبت نام کرده اند.

جواد جوادی با اعلام این خبر اظهار کرد: این میزان معادل 131 درصد از سهمیه تعیین شده برای شهرستان درگز است.

فرماندار درگز با اشاره به اهتمام اعضای ستاد مسابقات قرآن کریم درگز برای اطلاع رسانی و افزایش مشارکت مردم ولایتمدار در این رویداد بزرگ قرآنی اظهار کرد: قرار داشتن شهرستان در جایگاه سوم استان به لحاظ آمار ثبت نام شدگان نشانه عمق علاقه مردم به انجام فعالیت های قرآنی و تلاش متولیان امر است.