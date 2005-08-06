كتاب " گفتگو با فيلسوفان يوناني" منتشر شده است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين كتاب در دو مجلد به چاپ رسيده است.

در مجلد اول اين پرسش مطرح است كه به چه معنا فلسفه در باب واقعيت به پژوهش مشغول است.

در پاسخ به اين پرسش است كه مؤلف مجلد اول و دوم يعني راش ريس آثار متفكران پيشاسقراطي را به بررسي مي نشيند و نسبت آنها را با فلسفه معاصر و جديد مورد توجه قرار مي دهد.

در اين راستا ريس در صدد است تفاوت نوع نگاه پيشاسقراطيان را با نگاه متوليان علم جديد مورد بررسي قرار دهد.

به نظر ريس، پيشاسقراطيان به گونه اي به طبيعت مي نگريستند گويي به دنباب يافتن سرشت طبيعت بودند در حالي كه عالم جهان جديد تنها به مكانيسمهايي از طبيعت عطف توجه نشان مي دهد تا نسبت و همبستگي آنها را بررسي كند.

در مجلد دوم اين مجموعه هم ريس سعي مي كند از منظر پرسشهايي ويتگنشتاين كه ريس بسي به او علاقمند است و متخصص در زمينه انديشه هاي وي به حساب مي آيد انديشه هاي افلاطون و ديالكتيك وي را مورد بررسي قرار دهد.

