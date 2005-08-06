اجراي خياباني و عروسكي در سومين جشنواره سراسري "تئاتر ماه"

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، اولويت موضوعي آثارشركت كننده تاكيد برارزشهاي ديني ، معنوي ، اخلاقي ، فرهنگي وانساني است كه آثاربايد ايراني بوده ودرهيچ جشنواره اي شركت نكرده باشد. زمان اجرايي آثارحداقل 45دقيقه وحداكثر90دقيقه است .عقد قرارداد با آثاربرگزيده جهت اجرا درتهران واستانهاي كشورواعزام گروه نمايشي برگزيده به خارج ازكشورازمفاد اين فراخوان است .

اين گزارش به نقل از روابط عمومي حوزه هنري حاكي است: علاقه مندان جهت شركت دراين جشنواره مي توانند آثارخود را به دبيرخانه جشنواره واقع درتقاطع خيابان حافظ وسميه حوزه هنري، مركزهنرهاي نمايشي ارسال كنند .