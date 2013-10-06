قزوین می تواند بخشی از مصالح ساختمانی مورد نیاز قزاقستان را تامین کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جمشیدی ها شنبه شب در نشست مشترک بررسی راهکارهای توسعه روابط تجاری ایران و قزاقستان که در سالن باغستان قزوین برگزار شد اظهارداشت: در استان قزوین بیش از دو هزار و 500 نوع محصول در سه هزار و 500 واحد صنعتی کوچک و بزرگ تولید می شود که برخی محصولات آن منحصر به فرد است.

وی افزود: وجود صنایع های تک در این استان ظرفیت بسیار بالایی در منطقه ایجاد کرده که قادریم بسیاری از کالاهای مورد نیاز داخل و برخی کشورها را با کیفیت بالا تامین کنیم.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: بیش از 90 درصد شیشه های دارویی کشور در قزوین تولید می شود و کارخانه های چرخ خیاطی، CD و DVD، شیشه و شوینده ها و قطعات خودرو از دیگر مزیتهای صنعتی استان است.



این مسئول بیان کرد: در تولید کاشی و سرامیک هم در رتبه سوم کشوری هستیم و با تولید شش میلیون تن انواع میل گرد فولادی، محصولات نساجی، لوازم خانگی و کابل های مرغوب بخشی از تولیدات را به خارج از کشور صادر می کنیم.

فعالیت 16 شهرک، ناحیه و شهر صنعتی در استان



جمشیدی ها از استقرار 10 شهرک صنعتی، پنج ناحیه و یک شهر صنعتی در استان هم خبر داد و افزود: در حال حاضر کالایی مانند پودر رختشویی، شیلنگ صنعتی، کاشی و سرامیک، اجاق گاز و ظروف شیشه ای از این استان به قزاقستان صادر می شود.



وی گفت: سالانه حدود پنج درصد محصولات کشاورزی کشور در استان تولید می شود و تولید سالانه پنج میلیون تن میوه از دیگر قابلیتهای کشاورزی استان است که در توسعه مناسبات با قزاقستان می تواند مورد توجه قرار گیرد.



جمشیدی ها یادآورشد: در سال 90 بیش از 56 هزارتن کالا به ارزش 72 میلیون دلار از استان به خارج صادر شد که هر سال این میزان افزایش می یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان جاذبه های گردشگری استان هم گفت: در بسیاری از زمینه ها می توانیم با قزاقها وارد مذاکره شویم و روابط خود را تقویت کنیم.



وی برای اعزام هیئت های تجاری به قزاقستان و دعوت از بازرگانان این کشور اعلام آمادگی کرد.

