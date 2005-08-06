مشوق هاي اروپا مثل گذاشتن شكلات در دهان كودك است

كاظم جلالي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص پيشنهادات اروپا به تهران گفت : اروپايي ها در اين پيشنهاد به ايران گفته اند كه نبايد چرخه سوخت داشته باشد، اما به ساخت نيروگاه در ايران كمك خواهند كرد.



وي افزود : آنها همچنين گفته اند كه به ميزان ساخت نيروگاه در ايران تامين سوخت از روسيه به ايران را تضمين مي كنند.



جلالي با بيان اين كه باقي مسائل مطرح شده در پيشنهاد اروپا شامل مشوق هاي اقتصادي و اعلام همكاري در زمينه تروريسم و مواد مخدر است، گفت: آنها اعلام كرده اند كه ايران را در پيوستن به سازمان تجارت جهاني از نظر فني و بين المللي كمك خواهند كرد.



وي سرمايه گذاري اروپا در بخش هاي اقتصادي و تسريع امضاي پيش نويس موافقت نامه اقتصادي و بازرگاني مشترك ايران و اروپا را از ديگر بند هاي مندرج در پيشنهادي اخير اروپا به ايران خواند.



وي به تاكيد اروپا بر لزوم تصويب پروتكل الحاقي در مجلس شوراي اسلامي تا پايان سال 2005 اشاره كرد و با تحقير آميز خواندن تحميل آن به ايران افزود: آنها بايد بدانند كه سيستم ما سيستمي پارلماني است و نمايندگان مجلس در تصميم گيري هاي خود مستقل هستند و دولت يا خارجي ها نمي توانند بر آن تاثير كذار باشند.



مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به تاخير و وقت كشي آژانس بين المللي انرژي اتمي در پاسخ به درخواست ايران براي فك پلمپ كارخانه UCF اصفهان گفت : آژانس قصد دارد اين تاخير را تا پس از تشكيل نشست فوق العاده شوراي حكام ادامه دهد و با قطعنامه اي در اين شورا، آغاز به كار كارخانه اصفهان را نقض تعهدات ايران بنامد و اعلام كند اگر ايران نقض تعهد كند پرونده اش به شوراي امنيت خواهد رفت.



جلالي در پاسخ به اين سوال كه موضع منطقي ايران در برابر پيشنهادات اروپا چه بايد باشد، اظهار داشت : به هيچ وجه منتظر چنين پيشنهاداتي نبوديم و معتقديم كه حتي برخي از پيشنهادات تحقير آميز است.



نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي يكي از موارد تحقير آميز پيشنهاد را تاكيد بر عدم چرخه سوخت هسته اي در ايران خواند و گفت: اين بحث هيچ مبناي حقوقي ندارد، چون طبق ان. پي. تي ما از حقوق كامل براي داشتن چرخه سوخت هسته اي برخورداريم و بايد بتوانيم از آن استفاده كنيم.





وي با اشاره به تشكيل جلسات در شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه براي ارائه پاسخ رسمي به پيشنهاد اروپا گفت : تصور مي كنم اين پيشنهادات پذيرفتني نيست. ممكن است تصميم نظام اين باشد كه دوباره بر سر پيشنهادات با اروپا به مذاكره بنشيند و يا طرفين بدون مذاكره بر سر پيشنهاد اروپا بر راه خود اصرار بورزند كه در اين صورت با توجه به تصميم ايران بر از سرگيري فعاليت اصفهان موضوع ايران در شوراي حكام مطرح خواهد شد.



كاظم جلالي با اين توضيح كه فعاليت كارخانه UCF اصفهان بخشي از پروسه غني سازي محسوب نمي شود ، گفت : دليل آن كه تعليق كارخانه اصفهان را پذيرفتيم اين بود كه اعتماد سازي بيشتر صورت گيرد، در حالي كه امروز اروپا آغاز به كار اين كارخانه را بخشي از پروسه غني سازي مي خواند.



مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر لزوم فك پلمپ كارخانه UCF اصفهان زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: ما نمي خواهيم بحران ايجاد شود، بلكه به دنبال حقوق خود هستيم ؛ چرا كه بحران نه به سود ما و نه به سود دنيا است.



وي همچنين تاكيد كرد كه شكست مذاكرات به نفع اروپايي ها نخواهد بود و اولين بازنده در شكست مذاكرات آنها خواهند بود.



نماينده مردم شاهرود با بيان اين كه بايد در برخورد با پيشنهاد غير منطقي اروپا با تامل پيش رفت افزود: مي توان فك پلمپ را براي جلوگيري از بحران چند روز ديگر نيز به تعويق انداخت تا امور با تامل بيشتري پيش رود.



جلالي تصريح كرد: بايد سناريوهاي مختلف را مد نظر قرار دهيم و تصميمات اين روزها تصميمات سرنوشت سازي است. پس نبايد شتابزده عمل كرد.



وي در پايان تاكيد كرد: دنيا نيز بايد چنين رفتاري را با ما مورد توجه قرار دهد؛ هر تصميمي كه آنها بگيرند، در آينده دنيا و صلح و امنيت جهاني تاثير گذار خواهد بود.