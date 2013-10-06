آموزش مولفه ای مهم در امر سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یوسفی در جلسه کار گروه امنیت غذایی افزود: یکی از بهترین کار گروههای شهرستان که واقعا بر روی آنها کار می شود کارگروه سلامت است.

وی اظهار داشت: در این راستا بهداشت و درمان نهایت تلاش و کوشش خود را در جهت ساماندهی به حوزه سلامت انجام را انجام می دهد.

فرماندار خدابنده تاکید کرد: یکی از مهمترین کارهایی که در بخش سلامت موثر است امر پیشگیری است که باید آن را جدی بگیریم.

یوسفی تاکید کرد: کار گروه سلامت کاملا تخصصی است و به لحاظ ذاتی میتوان از نظرات پزشکان و متخصصین این حوزه استفاده نمود تا در برنامه ریزی و راهکارهای آن نقش مهمی را ایفا نمایند.

وی تامین آب شرب را نیاز کامل مردم دانست و گفت در این زمینه باید به فرهنگ سازی و در امر توزیع و مصرف آن مدیریت نمایند.

مشکل شهک صنعتی صائین قلعه مدیریت می خواهد

مدیر عامل شهرک های صنعتی استان زنجان گفت: باید مشکل شهرک صنعتی صائین قلعه با مدیریت و برنامه ریزی مناسب هر چه زودتر حل شود.

مدیر عامل شهرک های صنعتی استان زنجان گفت: باید با روحیه تعاون و همکاری برای رفع موضوع و مشکلات موجود تلاش نمائیم و با نیت توسعه صائین قلعه و شهرستان اقدام و بتوانیم منطقه را آباد نمائیم.

فرماندار ابهر گفت: در صدد هستیم که شهرک صنعتی صائین قلعه را با همکاری شهرکهای صنعتی و شورابزودی کارهای اولیه را انجام دهیم و یک کار خوب برای این شهرک به یادگار بگذاریم .