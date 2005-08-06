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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۱۳

محوطه تاريخي "ارگ مزرج" در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد

محوطه تاريخي "ارگ مزرج" كه با وسعت 4000 متر مربع در حاشيه شرقي روستاي مزرج شهرستان قوچان واقع است، به تازگي در فهرست آثار ملي قرار گرفته است .

به گزارش خبرنگار فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد، محوطه " ارگ مزرج " در كناره جنوبي يك رودخانه فصلي  و نقطه شمالي روستا واقع است و بدليل برداشتهاي خاك سطح آن ناهموار است اما ارتفاع آن را از زمينهاي اطراف مي توان بين 1 تا 5/2 متر و از سطح رودخانه 12 متر محاسبه نمود .
سفالهاي جمع آوري شده اين محوطه تاريخي عمدتا متعلق به سده هاي 5 تا 6 هجري است . از جمله قطعات سفال با لعاب يكرنگ فيروزه اي ،آبي و سبز رنگ سده هاي 5 تا 6 ،قطعات ظروفي سفالي بدون نقش گياهي ملون زير لعاب سده هاي 6 تا 7 هجري و سفالهاي بدون لعاب با نقوش سنتي قالب زده دوره ايلخاني در اين منطقه مشاهده مي شود.
محوطه تاريخي " ارگ مزرج " به شماره 11674 در فهرست آثار ملي و تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي قرار گرفته است.

 

کد مطلب 214966

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