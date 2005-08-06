محوطه تاريخي "ارگ مزرج" در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد

به گزارش خبرنگار فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد، محوطه " ارگ مزرج " در كناره جنوبي يك رودخانه فصلي و نقطه شمالي روستا واقع است و بدليل برداشتهاي خاك سطح آن ناهموار است اما ارتفاع آن را از زمينهاي اطراف مي توان بين 1 تا 5/2 متر و از سطح رودخانه 12 متر محاسبه نمود .

سفالهاي جمع آوري شده اين محوطه تاريخي عمدتا متعلق به سده هاي 5 تا 6 هجري است . از جمله قطعات سفال با لعاب يكرنگ فيروزه اي ،آبي و سبز رنگ سده هاي 5 تا 6 ،قطعات ظروفي سفالي بدون نقش گياهي ملون زير لعاب سده هاي 6 تا 7 هجري و سفالهاي بدون لعاب با نقوش سنتي قالب زده دوره ايلخاني در اين منطقه مشاهده مي شود.

محوطه تاريخي " ارگ مزرج " به شماره 11674 در فهرست آثار ملي و تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي قرار گرفته است.