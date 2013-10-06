قضاوت فینال اسنوکر تیمی جهان به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فیض الهی، داور اسنوکر ایران با مدرک طلایی جهانی دیدار فینال مسابقات اسنوکر تیمی در سال 2013 را قضاوت خواهد کرد. او که سابقه داوری چندین رویداد مهم بین المللی را در کارنامه فعالیت‌های حرفه ای خود در این حوزه دارد، این بار نیز به عنوان نماینده داوران اسنوکر کشورمان، فینال مسابقات را قضاوت خواهد کرد.

معمولا قضاوت رقابتهای فینال به داوران کشور میزبان سپرده می شود و این انتخاب بیانگر شایستگی ها و توانمندی های داوران کشورمان است. مسابقات جهانی اسنوکر از 8 مهرماه با حضور 22 کشور صاحب نام در رشته های اسنوکر شش توپ و اسنوکر تیمی آغاز و تا 14 همین ماه در شهر کارلو کشور ایرلند ادامه خواهد داشت.

علی فیض اللهی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این آرزوی هر داوری است که بتواند داور مسابقه فینال جهانی بشود. به لطف خدا من به افتخار رسیدم. این اتفاق هم برای من و هم برای ورزش ایران مهم است. از هموطنان عزیزم می خواهم مرا دعا کنند تا نماینده خوبی برای ایران باشم. باید به این نکته اشاره کنم که این امر در شرایطی روی داده که داوران مطرحی از کشورهای انگلستان، ولز و ایرلند در اینجا حضور دارند. آنها این رشته را مال خودشان می دانند و قضاوت یک داور ایرانی در فینال برایشان باور کردنی نیست.

سهیل واحدی حذف شد

سهیل واحدی در مرحله یک هشتم نهایی اسنوکر جهان مقابل حریف لهستانی شکست خورد و حذف شد. در جریان مسابقات انفرادی اسنوکر شش توپ قهرمانی جهان که در شهر کارلو کشور ایرلند در جریان است، سهیل واحدی در مرحله یک شانزدهم نهایی حریف خود میشال ریئلینسکی از لهستان را شکست داد و جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی را بدست آورد. در این دیدار حساس نماینده ارزنده کشورمان، سهیل واحدی مقابل میشال ریئلینسکی از لهستان قرار گرفت و با اقتدار و با نتیجه 4 بر صفر وی را مغلوب ساخت و به دور یک هشتم نهایی این مسابقات راه پیدا کرد.

در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات سهیل واحدی مقابل حریفی از کشور لهستان به نام کریستف روبل قرار گرفت و شکست خورد.این حریف پیش از این امیر سرخوش را از رسیدن به دور یک شانزدهم پایانی محروم کرده بود. سهیل واحدی در مرحله نیمه نهایی مقابل کریستوف روبل از لهستان با نتیجه 4 بر 2 شکست خورد.