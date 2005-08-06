نمايشگاه و مسابقه "عكس انتخابات" برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، نمايشگاه و مسابقه عكس انتخابات توسط كانون هاي فرهنگي - هنري دانشگاه علامه طباطبايي برگزار مي شود. اين برنامه از سري برنامه هاي فستيوال دانشگاه علامه طباطبايي است.

گفتني است، از ميان آثار ارسال شده تعداد نامحدودي اثر با نظر هيات داوران جهت ارئه در نمايشگاه انتخاب مي شوند و از ميان آثار به نمايش در آمده، با رأي هيات داوران تعداد پنج اثر با اولويت به عنوان آثار برتر انتخاب مي شوند. از طرف دبيرخانه فستيوال تابستانه دانشگاه علامه طباطبايي جوايز ارزنده اي به آثار برتر اهدا مي شود.

قطع آثار ارسال شده بايد در عرض 20 سانتيمتر و طول حداكثر 40 سانتيمتر باشد. عكس ها بايد با رزولوشن حداقل 150 DPI به دبيرخانه ارسال شود و هر شركت كننده مجاز است حداكثر پنج اثر به دبيرخانه ارسال نمايد.

همچنين آثار ارسال شده پس از نمايشگاه به صاحبان اثر برگشت داده مي شود. همه افراد (دانشجو و غير دانشجو) مجاز به شركت در مسابقه هستند و مهلت ارسال آثار حداكثر تا 31 مرداد ماه است. زمان و مكان برنامه اي كه از آن عكس گرفته شده است در پشت هر عكس بايد ذكر شود.

متقاضيان بايد آثار خود را به آدرس خيابان وليعصر- بالاتر از سه راه بهشتي - نبش كوچه دل افروز - پلاك 1057 خانه فرهنگ دانشجو دانشگاه علاه طباطبايي، دبيرخانه فستيوال تابستانه ارسال نمايند. شماره تلفن هاي 88715609 و 88709419 پاسخگوي متقاضيان خواهند بود.