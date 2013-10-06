کنگره ملی سید طاهره هاشمی در آمل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی واحدی شامگاه شنبه در نشست برنامه ریزی این کنگره گفت: کمیته اصلی این کنگره تاکنون با برگزاری چندین جلسه استانی و شهرستانی پیگیری شد و در سطح شهرستان آمل که میزبانی برگزاری آن را دارد، کمیته های فرعی آن مشخص واعضای آن برای هماهنگی های بیشتر همفکری خواهند کرد.

وی افزود: محورهای برگزاری این همایش در نشست های بعدی اعلام و فراخوان بخش های مسابقه ای آن نیز اعلام خواهد شد.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل با تاکید بر اینکه مجموعه دستگاه های اجرایی این شهرستان برای برگزاری هرچه بیشتر کنگره شهیده شاخص سال داراری شرح وظایف مشخصی شدند، تصریح کرد: سپاه ناحیه شهرستان آمل به عنوان عضو ومسئول اصلی برگزاری کنگره ملی شهیده شاخص سال " سیده طاهره هاشمی است.

واحدی با بیان اینکه این مراسم گرامیداشت شهیده هاشمی با حضور مسئولان ارشد کشوری واستانی برگزار می شود، تصریح کرد: هنوز سخنران این کنگره بزرگ مشخص نشده و در جلسات آینده مشخص واعلام خواهد شد.

دبیر کنگره سرداران و ده هزار شهید مازندران هم در حاشیه این نشست، از برگزاری 14 کنگره استانی شهدا و هشت یادواره بزرگ شهرستانی تا پایان امسال در این استان خبر داد.

مفید اسماعیلی افزود: برگزاری کنگره شهیده طاهره هاشمی شهیده شاخص سال92 ازمهمترین این کنگره ها است که دیماه درآمل برگزار می شود.

شهیده سیده طاهره هاشمی که به عنوان شهید شاخص سال۹۲ معرفی شده، درسال 1346 درشهيد محله آمل متولد شد و در واقعه ششم بهمن سال ۱۳۶۰ در درگیری بین مهاجمان جنگلی در این شهر که قصد تصرف آمل را داشتند، در جمع آوری کیسه شن ، دارو و غذا همراه نیروهای مردمی کمک زیادی می کرد.

این شهیده در سن ۱۴ سالگی و زمانی که دانش آموز بود ، به درجه رفیع شهادت نائل شد. در واقعه ششم بهمن سال 60 آمل حدود 40نفراز نیروهای مردمی شهید وحدود 80نفر نیز در مقابله با گروهک منافقان که قصد تصرف شهر آمل را داشتند، مجروح شدند.