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۱۴ مهر ۱۳۹۲، ۹:۳۶

"دوزخيان" در آمل به روي صحنه رفت

"دوزخيان" در آمل به روي صحنه رفت

آمل - خبرگزاری مهر: رئيس اداره فرهنگ وارشاد اسلامي آمل، از اجرای نمایش هنری "دوزخیان" با موضوع مذهبی کاری از گروه هنرمندان این شهرستان در مجتمع فرهنگي و هنري امام خميني (ره) اين اداره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدي شامگاه شنبه در حاشیه اجرای این نمایش گفت: نمايش " دوزخيان " با نگاهي مذهبي در خصوص واقعه ضربت خوردن امام علي (ع)در محراب مسجد کوفه توسط "ابن ملجم" ملعون و اينکه چه آخر و عاقبتي در انتظار اين ملعونين و شياطين است، را روایت می کند.
 
وی افزود: "مسعود حق پناه" نويسندگي و کارگردان این نمایش فاخر مذهبی و از گروه هنرهاي نمايشي تاليکاگ شهرستان آمل بوده است.
 
رئيس اداره فرهنگ وارشاد اسلامي آمل، به عوامل همکار در اجرای نمایش " دوزخیان" اشاره کرد و افزود: در این اثر هنری "مسعود حق پناه" ، "عهديه خليلي نژاد" ، "ميلاد اسدي" ، "رضا آوري" ، "سينا هوشنگ پور" بازی کردند.
 
محمدی اضافه کرد: در گروه کارداني این نمایش، " مرتضي شاکري" ، "هانيه رضاييان "، "معصومه کامران" و "مهسا خسروي" همکاری کردند و طراح صحنه پوستر و بروشور برعهده "مجيد شعاعي " بوده و " شايان قدير" موسيقي این مجموعه را برعهده داشته است.
 
وی یادآورشد: این نمایش به مدت 10 شب از ساعت 19/30در مجتمع فرهنگي و هنري امام خميني (ره) اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل به روي صحنه می رود.
کد مطلب 2149676

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