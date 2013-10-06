یک گروه متخلف حرفه ای شکار در پارک ملی کلاه قاضی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از متخلفین یاد شده که از استانهای همجوار به منطقه وارد شده بودند، لاشه یک رأس بز وحشی و یک قبضه اسلحه پنج تیر کشف و ضبط شد.

پارک ملي به محدوده‌اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي و دشت و آب و كوهستان اطلاق مي‌شود كه نمايانگر نمونه‌هاي برجسته‌اي از مظاهر طبيعي ايران باشد و به منظور حفظ هميشگي وضع زندگي و طبيعي آن و همچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و پرورش جانوران وحشي و رشد رستني ها در شرايط كاملاً طبيعي تحت حفاظت قرار مي‌گيرد.

در پارک های ملی تیراندازی، شکار، تعلیف احشام، قطع درختان، بوته کنی و بطور کلی هر عملی که موجب تخریب محیط شود ممنوع بوده و ورود به این پارک ها نیز تابع دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.