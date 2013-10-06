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۱۴ مهر ۱۳۹۲، ۸:۵۳

یک گروه متخلف حرفه ای شکار در پارک ملی کلاه قاضی دستگیر شدند.

یک گروه متخلف حرفه ای شکار در پارک ملی کلاه قاضی دستگیر شدند.

اصفهان - خبرگزاری مهر: محیط بانان پارک ملی کلاه قاضی،در پی گشت و کنترل در منطقه به یک گروه دو نفره متخلف حرفه ای شکار برخورد و متخلفین را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از متخلفین یاد شده که از استانهای همجوار به منطقه وارد شده بودند، لاشه یک رأس بز وحشی و یک قبضه اسلحه پنج تیر کشف و ضبط شد.

پارک ملي به محدوده‌اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي و دشت و آب و كوهستان اطلاق مي‌شود كه نمايانگر نمونه‌هاي برجسته‌اي از مظاهر طبيعي ايران باشد و به منظور حفظ هميشگي وضع زندگي و طبيعي آن و همچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و پرورش جانوران وحشي و رشد رستني ها در شرايط كاملاً طبيعي تحت حفاظت قرار مي‌گيرد.

در پارک های ملی تیراندازی، شکار، تعلیف احشام، قطع درختان، بوته کنی و بطور کلی هر عملی که موجب تخریب محیط شود ممنوع بوده و ورود به این پارک ها نیز تابع دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.

 

کد مطلب 2149688

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