صادرات نفت ايران به اروپا از 31 درصد به 10 درصد كاهش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، درحالي كه در سال 1379 درحدود 4/31 درصد از نفت خام ايران به كشورهاي اروپاي غربي صادر مي شده اين رقم در سال 1382 به ده و نيم درصد كاهش يافته است.

پيش بيني مي شود افزايش تقاضا براي نفت خام سبك از سوي كشورهاي اروپايي در طي سالهاي اخير باعث شده كه اين رقم در سال گذشته نيز كاهش داشته باشد به گونه اي كه وزير نفت چندي در گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام كرد كه اين امر باعث شده ميزان صادرات نفت خام ايران به اروپا و افريقا به 40 درصد برسد .

اما ازسوي ديگر ميزان صادرات نفت خام ايران به كشورهاي آسيايي به غير از ژاپن با افزايش روبرو بوده است.

توزيع جغرافيايي صادرات نفت خام ايران در چند سال اخير به دنبال افزايش تقاضا براي نفت سبك تغيير كرده است به طوري كه معاون امور بين الملل شركت ملي نفت در اين باره معتقد است با توجه به اينكه كشورهاي اروپايي به سمت وارد كردن نفت خام بدون گوگرد و به عبارت ديگر نفت سبك تر حركت كرده اند درنتيجه ميزان تقاضا از سوي اين كشورها براي نفت خام كشورها ي خليج فارس كمتر شده است .

غنيمي فرد تصريح كرده بود: پيش بيني شده است تا سال 2020 سهم نفت خام هاي سنگين و ترش درسبد انرژي اين كشورها بسيار كم شود .

وي اظهار كرده بود: درنتيجه عرضه كنندگان نفت همچون ايران نيز با توجه به اين وضعيت مجبور هستند سياست هاي بازار هاي خود را تغيير دهند مگراينكه كشورهاي اروپايي با انجام سرمايه گذاري هاي سنگين نسبت به تاسيس پالايشگاههايي براي پالايش نفت خام هاي سنگين اقدام كنند .

ميزان صادرات نفت خام ايران به كشور ژاپن نيز از 9/21 درصد به 9/24 درصد رشد داشته است اما صادرات نفت به آفريقا نيز از 1/7 درصد به 6/6 درصد كاهش داشته است .