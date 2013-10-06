شهرداری قزوین برای عضویت در پروژه مدل زمین لرزه جهانی GEM اعلام آمادگی کرد

محمد اسماعیل حافظی، که در کنفرانس پایانی مرحله نخست طرح مدل زمین لرزه منطقه خاورمیانه "EMME" در دانشگاه بوغازیچی استانبول شرکت کرد، در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پروژه مدل زمین ‌لرزه جهانی که در دانشگاه پلی تکنیک زوریخ سوئیس و با مشارکت پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها و رصدخانه‌های تحقیقاتی در زمینه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در سراسر جهان اجرا شده، در چندین زیرگروه جغرافیایی از جمله زیر گروه منطقه خاورمیانه آغاز شده و هدف آن تهیه و به‌روزرسانی نقشه خطر زمین‌لرزه در سطح جهان است.

وی افزود: این بررسی‌ها در ناحیه خاورمیانه با محوریت رصدخانه کاندیلی و موسسه تحقیقات مهندسی زلزله در دانشگاه بوغازیچی استانبول انجام شده و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله ‌شناسی و مهندسی زلزله به عنوان موسسه همکار از ایران در این طرح مشارکت داشته است.

این مسئول تصریح کرد: تاکنون کشورهایی از قبیل اردن، پاکستان، ارمنستان، گرجستان و لبنان در منطقه خاورمیانه به این پروژه ملحق شده اند و در تلاش جهانی مشترک برای ارزیابی شفاف خطر زلزله از منابع، ابزارها، دانش و خرد جمعی موجود در این پروژه بهره مند شده اند.

حافظی ادامه داد: لذا با توجه به خطر پذیری بالای شهر قزوین در برابر زلزله و پیشینه مطالعات ارزیابی خطر زلزله در شهر قزوین و پیشرو بودن این شهر در این خصوص، همچنین اهمیت برنامه مدیریت بحران در سر فصل برنامه های شهرداری قزوین، آمادگی شهرداری قزوین برای عضویت در این پروژه در این نشست اعلام و مورد استقبال کمیته تخصصی پروژه قرار گرفت.

وی یادآورشد: در صورت عضویت شهرداری قزوین، این شهر پس از شهرداری مشهد دومین شهر معرفی شده از ایران به پروژه مدل زمین لرزه جهانی GEM است.

این کنفرانس در تاریخ 8 و 9 مهرماه با شرکت ده ها تن از صاحبنظران و دانشمندان زلزله شناسی از سراسر جهان در دانشگاه بوغازیچی استانبول برگزار شد.