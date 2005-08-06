شيلا خداداد، مهناز افشار و امين حيايي در آكواريوم و در انتظار پروانه نمايش

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين فيلم سينمايي كه ازساخته هاي جديد " ايرج قادري " است، داستان زندگي يكي ازقهرمانان مسابقات اتومبيلراني دركشوراست. اين جوان براي اينكه بتواند در يكي از مسابقات جهاني اين رشته شركت كند، سفري به تركيه دارد تا ازطريق اين كشوربه اروپا برود ، اما در اين ميان با مشكلاتي مواجه مي شود كه بر زندگي او تاثير مي گذارد .

گفتني است، فيلمبرداري بخشي از سكانسهاي اين فيلم، در كشور تركيه و صحنه هايي از مسابقات اتومبيلراني نيز، درداخل كشورانجام گرفته است.

برپايه اين خبر، دراين فيلم شيلا خداداد ، مهنازافشار، امين حيايي ، ايرج نوذري ، سيروس گرجستاني به ايفاي نقش مي پردازند وازعوامل توليد مي توان به كارگردان : ايرج قادري ، مديرفيلمبرداري :فرج الله حيدري ، صدا بردار:محمود سماك باشي ، طراح گريم : مهديه اعرابي ، طراح صحنه ولباس :محمد هادي فردي و تهيه كننده :علي سرتيپي