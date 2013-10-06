بلاتکلیفی عدم انتخاب استاندار در خوزستان ادامه دارد/ احتمال انتخاب گزینه های غیر بومی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از روی کارآمدن هر دولتی، اغلب دستگاه ها و سازمانهای دولتی دستخوش تغییراتی می شوند به همین وقتی دولت جدید سرکار می آید مدیران سابق در انتظار تغییر و یا ابقا می مانند و این شرایط باعث می شود کارهای اساسی در دستگاه ها و سازمانها به صورت جدی مورد پیگیری قرار نگیرد.



با وجود این شرایط دولتها همواره سعی می کنند این دوره بلاتکلیفی را به کمترین زمان خود برسانند تا به اصطلاح با ابقا یا معرفی مدیران جدید کارها روی غلطک بیفتد و فعالیت های اساسی سازمانها روی زمین نماند. این وضع به خصوص در دستگاه هایی مثل استانداری ها که مدیریت یک استان را به عهده دارند حائز اهمیت تر است.



هنگامی که دولت یازدهم روی کار آمد و متعاقب آن اعلام سریع اسامی وزاری پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی صلاحیت ها، جوانه های امید در دل بسیاری شکوفا شد که قرار است این دوره تعیین تکلیف در کشور بسیار کوتاه شود ولی وقتی نوبت به معرفی استانداران رسید متاسفانه وقت کشی و تعلل، بسیار زیاد شد که البته دولت اعلام کرده قصد دارد با بررسی دقیق استانداران را معرفی کند.



بلاتکلیفی کارگروه های استانی



با وجود این، برای استانهایی مثل خوزستان که نقشی تعیین کننده در اقتصاد و مدیریت کلان کشور ایفا می کنند، عدم معرفی استاندار جدید و تداوم بلاتکلیفی ها چندان خوشایند نیست به گونه ای که این روزها کارگروه های مختلف استان یا لغو می شوند یا بدون رمق تنها به حرف و بحث اختصاص یافته است. البته این امر طبیعی به نظر می رسد چون همه مدیران می دانند استانداری که در راس جلسه قرار گرفته تا چند روز آینده باید جای خود را فرد دیگری بدهد. از سوی دیگر استانداری که می داند رفتنی است نیز به دنبال انجام کارهای اساسی و زیربنایی که مطالبه جدی مردم استان است، نمی رود.



واقعیت امر این است که اگر امروز استاندار خوزستان معرفی نشده به علت تنگ نظری هایی است که در خوزستان وجود دارد و این امر همواره ضربه های جدی و جبران ناپذیر به خوزستان زده است. با وجود اینکه بعد از روی کارآمدن دولت چندین گزینه بومی و کارآمد برای تصدی سمت استانداری خوزستان مطرح شد که در راس آنها عبدالحسن مقتدایی و جاسم جادری از چهره های شناخته شده استان بودند ولی کارشکنی ها باعث شد دولت از انتخاب آنها یا آنها از حضور در استانداری خوزستان صرفنظر کنند.



تخریب گزینه های بومی

متاسفانه بعد از روی کارآمدن دولت تا به امروز بعضی افراد خوزستانی در تهران خیمه زده اند و صرفا به دنبال تخریب گزینه های بومی استانداری خوزستان بودند تا جایی که هر وقت گزینه ای بومی از سوی دولت برای استانداری خوزستان مطرح می شد فورا با واکنش های منفی و تخریب برخی ها در خوزستان مواجه می شد.

هم اکنون گزینه های تصدی استانداری خوزستان با پیشنهاداتی برای حضور در استانهای دیگر مواجه شده اند ولی همانها که به نظر دولت شایسته تصدی سمت مهمی مثل استاندار هستند در استان خود از تصدی چنین مسئولیتی محروم می شوند و این امر متاسفانه باعث شده که دولت هم اکنون به صورت جدی به دنبال یک گزینه غیر بومی برای استانداری خوزستان باشد تا جایی که گفته می شود تا چند روز آینده مهرعلیزاده یا مقیمی به عنوان استاندار خوزستان از سوی دولت معرفی می شوند تا استانداری خوزستان به گزینه غیربومی برسد.



سید شریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این خصوص با تائید این موضوع عنوان کرد: متاسفانه تخریب گزینه های بومی از سوی خود خوزستانی ها یک واقعیت تلخ بود که باعث شد دولت ار انتخاب یک فرد بومی منصرف شود.



وی افزود: این خصلت تخریب خودی ها به هیچ عنوان شایسته استانی مثل خوزستان نیست و باید این رویه اصلاح شود. حضور یک استاندار غیر بومی بی شک باعث عقب ماندگی بیشتر استان می شود زیرا استاندار غیربومی به صورت طبیعی مدتی را صرف شناخت استان و نیروهای آن می کند و یک دوره طلایی را از دست می دهد به خصوص اگر افراد بی صلاحیتی به وی مشاوره دهند این وضع به مراتب بدتر هم می شود.



نبود اتحاد بین نیروهای بومی



حسینی تاکید کرد: اغلب گزینه های بومی معرفی شده به دولت، افراد توانمندی بودند ولی متاسفانه برخی در تهران لنگر انداخته بودند و کارشان تخریب همه بومی ها بود که این امر در صورت تداوم می تواند باعث عقب ماندگی استان شود زیرا دولت وقتی مشاهده کند اتحادی بین نیروهای مختلف در استان وجود نداشته باشد نسبت به این استان بی تفاوت خواهد شد.



به هر حال این عوامل دست به دست هم داد تا استاندار جدید خوزستان معرفی نشوند و این امر قابل پذیر نیست که نوعی بلاتکلیفی چند ماهه در این استان حاکم باشد. هم اکنون اغلب مدیران برای ادامه فعالیت با تردید مواجه شده اند زیرا مطلع هستند که با آمدن استاندار جدید ممکن است تغییرات به آنها هم برسد. به همین دلیل از دولت انتظار می رود که این شرایط بلاتکلیفی را با انتخاب استاندار جدید پایان دهد به خصوص در استانی مثل خوزستان که وسعت و اهمیت بالایی برخوردار است.



سید شریف حسینی در این خصوص با بیان اینکه وقتی دولت همان روز اول نام وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد امیدوار شدیم که دوره بلاتکلیفی با روی کارآمدن دولت جدید در همه ساختارهای دولتی کاهش یابد، عنوان کرد: متاسفانه در بحث انتخاب استاندار جدید استان خوزستان این امر محقق نشد و تداوم این شرایط حتی به صلاح دولت و کشور هم نیست.



نماینده مردم اهواز در مجلس شواری اسلامی عنوان کرد: انتظار داریم دولت هرچه سریع تر یک گزینه کارآمد و امتحان پس داده را به عنوان استاندار خوزستان معرفی کند تا روند اجرایی فعالیت ها، پروژه ها، طرح ها، کارگروه ها و مصوبات به حالت طبیعی بازگردد.



در همین خصوص نماینده مردم مسجدسلیمان با اشاره به اینکه وزارت کشور باید هر چه سریع تر استاندار خوزستان را انتخاب و معرفی کند تا وضعیت مدیریتی در استان پایدار شود خواستار معرفی هرچه سریع تر استاندار خوزستان از سوی دولت شد.



اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طولانی شدن انتخاب استاندار خوزستان اظهار کرد: دولت باید این مسئله را بپذیرد که طولانی شدن زمان انتخاب استاندار، مدیریت در سطح کلان استان را دچار مشکل می کند زیرا استاندار مسئول کارگروه ها و هماهنگی موضوعات مختلف در استان است.



استاندار فعلی هم با مشکل مواجه شده



وی با بیان اینکه بخش اقتصادی استان هیچگاه نباید با بلا تکلیفی مواجه شود، عنوان کرد: در چنین شرایطی استاندار فعلی نیز با مشکل مواجه می شود زیرا اعضای کارگروه ها در اطاعت پذیری از وی دچار تردید می شوند که البته این مسئله امری طبیعی است.



جلیلی تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان خوزستان خواستار این است که انتخاب استاندار هر چه سریع تر انجام شود تا این وضعیت بی تکلیفی در استان حل شود.



نماینده مسجدسلیمان در مجلس با بیان اینکه با انتخاب استاندار وضعیت مدیریتی استان به نقطه ثبات خود بر می گردد، گفت: انتخاب هر چه سریع تر استاندار منجر به شناختن مرجع پیگیری می شود و تنها در این صورت استان خوزستان به وضعیت پایداری می رسد.



به هر حال توقع به موقع و سریع استاندار خوزستان برای کاهش فرصت سوزی ها انتظار بی جایی از دولت تدبیر و امید نیست به همین دلیل انتظار می رود دولت انتخاب استاندار استانی مثل خوزستان را در راس برنامه های خود قرار دهد.



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گزارش: علی نواصر

