چني ، بوش پدر و پاول با پادشاه جديد عربستان ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري عربستان، در هيات آمريكايي ديك چني معاون جرج بوش رئيس جمهور، جرج بوش پدر رئيس جمهور اسبق ، كالين پاول وزير امور خارجه سابق و سرلشگر پيتر بيس معاون رئيس ستاد مشترك ارتش اين كشور حضور داشتند.



اين ديدار در مزرعه شخصي ملك عبدالله در منطقه الجنادريه با حضور اميرسلطان بن عبدالعزيز وليعهد ووزير دفاع و بازرس كل عربستان انجام شد كه طي آن راههاي گسترش روابط دوجانبه و پيگيري ديدار اخير ملك عبدالله با جرج بوش در زماني كه وي وليعهد بود ودر مزرعه شخصي بوش در كراوفورد برگزار شد، بررسي شد.



آخرين تحولات منطقه و جهان از جمله تحولات فلسطين و عراق مورد بررسي قرار گرفت .



هيات آمريكايي دراين ديدار ضمن ابلاغ پيام تبريك جرج بوش براي ملك عبدالله به دليل انتخابش به عنوان پادشاه جديدعربستان دعوت رسمي وي را ازملك عبدالله براي سفر به آمريكا به وي ابلاغ كرد.



اميرسلمان بن عبدالعزيز امير منطقه رياض درباره استراتژي روابط ميان عربستان و آمريكا و آينده آن در سايه حكومت ملك عبدالله گفت : اين روابط همانطور كه در گذشته قوي و مستحكم بود اگرچه برخي اوقات با نقايص و اشكالاتي همراه مي شد اما دولت هاي دو كشور مي دانند كه روابط دوجانبه يك رابطه راهبردي است زيرا اين روابط بر اساس منافع مشترك دوجانبه استوار است.



شايان ذكر است خوان كارلوس پادشاه اسپانيا به همراه وزير امور خارجه اين كشور ، اخضر ابراهيمي نماينده ويژه كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد و سرلشگر مايكل جفري حاكم كل استراليا ، توني بلر نخست وزير انگليس و ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه و شمار ديگري از شخصيت هاي بين المللي به رياض سفر كردند وبا ملك عبدالله پادشاه جديد عربستان ديدار و گفتگو كردند.

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