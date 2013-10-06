  1. دانشگاه و فناوری
۱۴ مهر ۱۳۹۲، ۹:۳۹

تصویر هواپیمای ایرانی که با سوخت باد پرواز می‌کند

تصویر هواپیمای ایرانی که با سوخت باد پرواز می‌کند

محققان دانشگاه آزاد اسلامی هواپیمایی را طراحی کردند که سوخت آن باد است.

حسن اکبری- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه سوخت این هواپیما از باد تامین می‌شود، گفت: در مخزن هواپیما هوا به صورت فشرده ذخیره می‌شود و بعد از آزاد سازی هوای فشرده شده موتور بادی حرکت کرده و ملخ را با سرعت به حرکت درمی‌آورد.

وی با بیان اینکه پس از پرواز، باد به ملخ خورده و ملخ با حالت مکندگی باد را به سمت باله‌ها هدایت می‌شود، افزود: در حالت فرود باله‌ها سنگین شده و موتور را خاموش می‌کند تا با سنگینی باله‌ها در مرکز ثقل باعث فرود شود.

اکبری با بیان اینکه این هواپیما مجهز به دوربین عکسبرداری است، یادآور شد: این هواپیما در حالت فرود به صورت عمودی فرود می‌آید.

کد مطلب 2149721

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