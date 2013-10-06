بهره برداری از تصفیه خانه شهر ایوان طی سه سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرانوندی صبح یکشنبه در بازدید از تصفیه خانه شهر ایلام اظهار داشت: تلاش برای رفع مشکل آب و استفاده بهینه از پساب فاضلاب در ایوان و ساماندهی و بازیافت پساب فاضلاب یکی از روش های مناسب برای تامین منابع آب کشاورزی است.

وی افزود: یکی از مشکلات استان ایلام بحث کمبود اعتبارات است با پیگیری های انجام شده قرار است با کمک بخش خصوصی پساب فاضلاب شهر ایوان در آینده نزدیک بازیافت شود و تصفیه شده آن در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی عنوان کرد: آب یکی از عناصر حیاتی و پایدار در تولید محصولات کشاورزی وافزایش تولیدات این بخش است و یکی از روش هایی که با کمک آن می توان آب مورد نیاز برای کشت مختلف محصولات تهیه وتدارک دید استفاده از پساب فاضلاب های شهری است.

این مسئول اظهار داشت: قرار است این تصفیه خانه هشت هزار و 541 متر مکعبی به 48 هزار نفر سرویس دهد و ظرف مدت سه سال به اتمام برسد.

بیرانوندی ادامه داد: حدود 240 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذار بخش خصوصی در این پروژه سرمایه گذاری می کند.

وی اضافه کرد: حدود 150 لیتر در ثانیه آب بازیافت می شود و میتواند بیش از 100 هکتار از زمین های کشاورزی پایین دست شهر ایوان را مشروب کند.