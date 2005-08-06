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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۲۹

نماينده مردم مشهد در مجلس هفتم:

موسيقي دانان غربي احساسات جوانان ايراني را درك كرده اند

نماينده مردم مشهد در مجلس هفتم گفت: موسيقي دانان غربي، احساسات جوانان ايراني را درك كرده اند.

حجت الاسلام تيمورعلي عسگري در، گفت وگو با خبرنگار فرهنگ وهنر "مهر" درمشهد،  تصريح كرد: موسيقي دانان غربي علايق جوانان  را مطالعه و بررسي نموده اند و موسيقي متناسب با نيازهاي آنان ارايه نموده اند .
وي اظهار كرد: موسيقي دانان كشور ما، بررسي و مطالعه دقيق بر روي نيازها و علايق جوانان نداشته و موسيقي متناسب با علايق آنان ارايه ننموده اند، كه اكنون جوانان به موسيقي هاي مبتذل وارداتي روي آورده اند .
وي خاطر نشان كرد: با وجود اينكه در گذشته در مدارس وحوزه هاي علميه ما، درس موسيقي آموزش داده مي شد، اما امروز در مراكز آموزشي و آكادميك، توجه كمتري به موسيقي مي شود .

 

کد مطلب 214974

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