هندو پاكستان دومين روز مذاكرات هسته اي را برگزار كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين مقام هندي اظهارداشت : طبق برنامه ، دومين روز اين مذاكرات مدت كوتاهي است كه آغاز شده است .



دو طرف طي اين مذاكرات كه قرار است امشب پايان يابد ابراز اميدواري كردند موافقنامه اي را نهايي كنند كه طبق آن دو طرف يكديگررا پيش ازانجام آزمايشات موشكي مطلع و يك خط تلفن مستقيم هسته اي براي كاهش خطرات حوادث هسته اي ايجاد كنند .



مذاكرات ديروز و امروز سومين دور مذاكرات مي باشد كه به اصطلاح "اقدامات اعتماد سازي هسته اي " ناميده مي شود . مذاكرات پيشين در ماههاي ژوئن و دسامبر برگزار شد .



يك مقام هندي درباره مذاكرات ماه دسامبر خاطر نشان كرد : رقباي هسته اي جنوب آسيا پيشرفت قابل چشمگيري داشتند و دو طرف توافق كردند كه اين منطقه نبايد ديگر به عنوان " نقطه حساس هسته اي " تلقي شود .



آنها همچنين بر سر ارائه طرحهايي براي ايجاد يك خط تلفن مستقيم هسته اي به توافق رسيدند اما نتوانستند بر سر هشداردهنده هاي پيشرفته آزمايشات موشك بالستيك به توافق برسند .



از سويي بايد گفت كه دو كشور به طورعادي يكديگر را از زمان برگزاري آزمايشات موشكي مطلع مي كنند اما هيچ موافقنامه رسمي در اين زمينه به امضاء نرسيده است .



در ماه ژانويه به رسم هر ساله ، هندو پاكستان به تبادل فهرست جديد تاسيسات هسته اي در راستاي توافقنامه ممنوعيت حملات عليه تاسيسات هسته اي يكديگر كه در سال 1988 ميان دو كشور به امضاء رسيد پرداختند .



هند و پاكستان تاكنون مذاكرات ديگري را درباره مسائل مورد مناقشه فيمابين به ويژه مسئله كشمير برگزار كرده اند .



بنابراين گزارش ، قراراست دو كشور هفته آينده در دهلي نو درباره اقدامات ديگر اعتمادسازي و راههاي گسترش روابط تجاري بحث و گفتگو كنند .

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