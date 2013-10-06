برآورد دقیق میزان سیب مصرفی در کشور/کشاورزان شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دیزج نژاد شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه بهره گيري بهينه از تاثير اقتصادي سيب نيازمند مديريت اصولي است، افزود: تامين سيب مصرفي در داخل استان و استان هاي مختلف كشور در اولويت مديريت استان قرار دارد.



وی با تاکید بر اینکه بعد از ذخيره سازي و تامين سيب مورد نياز داخل كشور به خصوص در روزهاي پاياني سال، براي صادرات اين محصول برنامه ريزي می شود، اظهار داشت: مديريت استان به دنبال تامين سيب مصرفي استانهاي مختلف كشور و ايجاد رضايت در شهروندان ابوده و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده در دستور كار قرار دارد.

معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال توليد سيب كشور بر اساس اعلام سازمان جهاد كشاورزي سه ميليون تن خواهد بود، اعلام کرد: بر این اساس بر اساس براوردهای انجام شده حدود يك ميليون تن از آسیب تولیدی کشور در آذربايجان غربي توليد و از باغات برداشت می شود.

دیزج نژاد با بیان اینکه سازمان جهاد كشاورزي و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بای ميزان سيب مصرفي استان و كشور را به صورت دقيق برآورد كنند تا در اين راستا با مشكلي مواجه نشويم، ادامه داد: طی سال هاي گذشته سيب توليدي استان مشتريان انحصاري و خاص خود را داشت.

وی عنوان کرد: ولی با اقدامات گسترده اي كه در سال گذشته انجام شد بازارهاي جديدي براي محصول سيب استان ايجاد شده كه بايد با صادرات سيب با كيفيت و بازار پسند و همچنين مديريت صحيح روابط با كشورهاي هدف، محصولات توليدي استان در اين كشورها ماندگار شوند.



معاون برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي داشتن نگاه حرفه اي به بخش توليد، توزيع و بازاريابي را از نيازهاي اساسي استان دانست و گفت: ساماندهي مراكز جمع آوري محصولات كشاورزي در استان از سال گذشته ‌آغاز شده كه با اجرايي شدن آن از سال آينده شاهد نظم و انضباط در اين مراكز خواهيم بود.



وي در بخش ديگري شناسنامه دار كردن فعالين بخش كشاورزي و بهره گيري از آنها در مديريت صحيح بازار محصولات كشاورزي و همچنين مهارت آموزي به نيروي كارگر فعال در بخش كشاورزي را مورد تاكيد قرار داد.

بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی امسال 800 تا 900 هزار تن سیب در استان تولید می شود، این در حالی است که سال گذشته بیش از یک میلیون و 200 هزار تن سیب از باغات استان برداشت شد.

این میزان سیب در 52 هزار هکتار از باغات استان کاشت وبرداشت می شود که از میزان سیب تولیدی حدود 650 هزار تن به سایر استانهای کشور و نیز خارج از کشور صادر می شود.

آذربایجان غربی رتبه اول سیب تولیدی کشور را به خود اختصاص داده که سطح زیرکشت بارور سیب در آذربایجان غربی 40 هزار و 986 هکتار برآورد می شود که میانگین تولید این محصول در استان 16 تن در هکتار است.