دانشجویان ورودی سال 88 دانشگاه رجایی و شریعتی جذب آموزش و پرورش می شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار امروز یکشنبه مجلس قرار گرفت.

براساس این تبصره نمایندگان خواستار جذب دانشجویان رشته های ستاره دار ورودی سال 88 دانشگاه فنی شهید رجایی و دکتر شریعتی بودند.

سوال این استفساریه این بود که آیا دانشجویان رشته های ستاره دار ورودی سال 88 تربیت دبیر شهید رجایی تهران در دانشکده فنی حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش می باشند؟

نظر کمیسیون پاسخ مثبت به این سوال بود که بر اساس آن دانشجویان رشته های ستاره دار ورودی سال 88 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران و دانشکده فنی حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش می باشند.

عطاءالله سلطانی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: در صورت تصویب این استفساریه بار سنگینی روی دوش آموزش و پرورش می آید، افرادی که طبق این طرح باید توسط وزارت آموزش و پرورش جذب شوند تا 70 هزار نفر هستند.

وی با اشاره به مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی در خصوص جذب نیروهای حق التدریسی گفت: پیش از این مجلس وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا ظرف دو سال تکلیف همه نیروهای حق التدریسی و نهضت سوادآموزی خود را مشخص کند که از مهلت دو ساله دیگر چیزی باقی نمانده است.

قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر نیز در موافقت با این استفساریه گفت: بر اساس این استفساریه دانشجویان رشته های فنی در آموزش و پرورش جذب می شوند.

وی با اشاره به کمبود نیرو در هنرستانها گفت: دانشجویان در رشته های ستاره دار به جای دو سال 4 سال درس می خوانند و با رتبه های پایین وارد دانشگاه می شوند تا دبیر شوند و در هنرستان ها تدریس کنند.

لاشکی با تاکید بر اینکه بر اساس این طرح تنها 272 نفر باید جذب آموزش و پرورش شوند اظهار داشت: با توجه به کمبود نیروی انسانی هنرستان های فنی و حرفه ای امیدواریم همکاران با این طرح موافقت کنند.

پس از آن نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی که به نمایندگی از وزارت آموزش و پرورش صحبت می کرد در مخالفت با این طرح گفت: بر اساس قانون تعداد مجوزهای استخدامی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی باید به تصویب شورای توسعه برسد.

وی ادامه داد: در سال های اخیر مجوزهای لازم برای جذب نیروهای حق التدریسی و نهضت سوادآموزی صادر شده و اعتبارات لازم نیز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت که تا سال گذشته اقدامات لازم در این مورد صورت گرفت.

نماینده دولت تصریح کرد: در سال 92 اعتبارات جدیدی برای استخدام در آموزش و پرورش دیده نشده بنابراین این استفساریه با قانون اساسی و قانون برنامه پنجم در مغایرت است چون اعتبارات لازم برای استخدام 271 فارغ التحصیل دانشکده های فنی در هنرستانها پیش بینی نشده است.

وی تاکید کرد: با تصویب این استفساریه توقعی برای استخدام ایجاد می شود که وزارت آموزش و پرورش امکانات لازم را برای انجام آن ندارد.

در ادامه عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات با تاکید بر این که این طرح هیچ مغایرتی با قوانین بالادستی ندارد بر لزوم جذب فارغ التحصیلان دانشکده های رجایی و شریعتی تاکید کرد.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز با اخطار قانون اساسی گفت: در حالی که معلمان با مدرک لیسانس و فوق لیسانس بلاتکلیف هستند و بیمه ای برای آنها پرد اخت نمی شود لزومی برای تصویب این استفساریه وجود ندارد.

در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: دوستانی که با تصویب این استفساریه می خواهند استخدام شوند با بنده نیز مثل بقیه نمایندگان تماس گرفتند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: این استفساریه با اصل 75 قانون اساسی در مغایرت است چون هزینه برای دولت ایجاد می کند و نباید در حالت تورمی دولت بزرگ شود.

وی ادامه داد: در سال 76 حدود 17 میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم داشتیم اما امروز 12 میلیون دانش آموز و یک میلیون و 13 هزار معلم داریم، بنا بر این آمار تعداد دانش آموزان کاهش یافته اما تعداد معلمان کاهش نیافته.

وی تاکید کرد: تحمیل هزینه بر دولتی که پول ندارد حقوق کارمندانش را بدهد اشتباه است و با قانون اساسی و قانون برنامه در تناقض است.

در پایان نمایندگان با 160 رای موافق، 20 رای مخالف، 15 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.

در ادامه پیشنهادی از سوی تعددی از نمایندگان مطرح شد که نیروهای خرید خدمات آموزشی و پیش دبستانی نیز مشمول این استفساریه شوند.

این پیشنهاد به تصویب نمایندگان نرسید و در پایان جزئیات این طرح نیز با 154 رای موافق، 18 رای مخالف، 13 رای ممتنع از مجموع 234 نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید تا دانشجویان رشته های ستاره دار ورودی سال 88 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشکده فنی دختران شریعتی تهران جذب آموزش و پرورش شوند.