دولت آلمان دانش آموزان يك مدرسه اسلامي را از تحصيل محروم كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، مقامات استان باواريا گفتند: اين مدرسه ابتدايي ازمقامات دولتي مجوزلازم براي ادامه فعاليت را دريافت نخواهد كرد و به زودي كمك هاي عمومي كه تاكنون اين مدرسه استفاه مي كرده، مصادره مي شود.

اين تصميم به دليل بروزشك و ترديدهاي مسئولان مركز آمادگي اسلامي آلمان كه سرپرستي اين مدرسه وابسته به موسسه"مهاجران اسلامي در كولونيا" را برعهده دارد اتخاذ شده است .

اين موسسه وابسته به گروه آلماني جنبش اخوان المسملين مصر است. دراين مدرسه حدود يكصد كودك عرب زبان ، تبعه ترك و عرب مشغول به تحصيل بودند. اين مدرسه درسال 1982 تاسيس شده است .

سخنگوي دولت دراين استان تاكيد كرد: تاكنون هيچ مورد مبني براينكه كودكان تحت آموزش مسائل افراطي قرارگرفته اند ثبت نشده است اما ما ازاين موضوع نگران هستيم.

گفتني است اززمان بمب گذاريهاي لندن، پايتخت هاي اروپايي هركدام به سهم خود تلاش كردند تا به نحوي با نسبت دادن انفجارها به مسلمان، آنها را تحت فشار قراردهند.

دولت هاي انگليس ، آلمان، فرانسه ، آمريكا و ساير كشورهاي اروپايي علي رغم اينكه مي دانند انفجارهاي لندن كار القاعده بوده است وخود نيز در شكل دهي اين گروه نقش بسزايي ايفا كرده اند ولي مي كوشند تا با متهم ساختن مسلمانان، اسلام را ديني خشن جلوه دهند درحالي كه اسلام دين صلح و دوستي است و هميشه منادي صلح و آشتي درميان همه اديان بوده است .