زندگی امام جواد (ع) پاسخگوی شبهات جوانان درخصوص عرفان های نوظهور است

سيد جواد ميرخليلي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه حضرت امام جواد(ع) در سن هشت سالگي به امامت رسيدند، گفت: ايشان حدود 17 سال تا سن 25 سالگي كه به شهادت رسيدند امامت شيعيان را بر عهده داشتند.



به گفته وی، مهمترين مسئله اي كه در خصوص زندگي امام جواد مي بايست بدان توجه شود اهتمام ايشان به مناظرات علمي و برخورد با فرقه هاي انحرافي است.



این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: با توجه به اينكه حضرت در سن هشت سالگي و قبل از بلوغ به امامت رسيدند و اين مسئله بعدها در مباحث كلامي مربوط به امامت جايگاه ويژه و خاصي پيدا كرد، اما ايشان در تمامي مناظراتي كه چه از سوي بزرگان شيعه براي امتحان علم الهي اين امام خردسال و چه از سوي حكومت يعني مامون و معتصم برگزار مي شد، پيروز مي شدند و اين نشان از جايگاه خاص ايشان در آن مقطع دارد.



میرخلیلی افزود: با وجود سختگيری ها و به خصوص فشارهاي سياسي و كنترل شديد فعاليت امامان كه از دوران امام جواد(ع) تا دوران امام حسن عكسري(ع) ادامه داشت، و شعاع فعاليت امام جواد (ع) محدود بود و حتي زود به شهادت رسيدند با اين حال، و بنابر نقل منابع تاريخي معتبر، حدود 110 نفر از راويان و اصحاب ايشان را در كتب تاريخي نقل كرده اند كه چهره هاي شاخص و درخشاني در ميان آنها همچون علي بن مهزيار، زكريا بن ادم و نيز عبدالعظيم حسني به چشم مي خورند كه خود اينها نيز منشا خيرات بسياري شدند به گونه اي كه براي نمونه، عبدالعظيم حسني، با ترويج احاديث اهل بيت در منطقه ري باعث فزوني و گسترش شيعيان در اين منطقه شد.



وی تصریح کرد: با اينكه مامون با اهداف گوناگون و به خصوص انگيزه هاي سياسي در راستاي عوام فريبي، دختر خود را به همسري حضرت امام جواد(ع)در آورد، اما امام توطئه هاي وي را نقش بر آب كرد و از اين طريق مانع سركوب سران تشيع و ياران برجسته امام توسط عوامل خليفه شد و نيز در اين راستا باعث ايجاد شبكه ارتباطي وكالت و نصب وكلا و نمايندگان براي حفظ ارتباط خود با شيعيان شد كه نشان از درك و بصيرت سياسي والاي امام جواد(ع) دارد.



دبير كميته مطالعات سياسي ايران افزود: زندگي كوتاه امام جواد(ع) سرشار از درس هايي است كه می تواند براي جامعه اسلامي امروز ما به كار ايد؛ به گونه اي كه مي توان به تعميق و گسترش مناظرات علمي و پاسخگويي به شبهات مردم اشاره كرد كه امروز اين بحث به خصوص بايد در محافل علمي جدي گرفته شود و قبل از اينكه مكاتب و جريانهاي انحرافي مختلف و عرفانهاي نوظهور كاذب به سراغ جوانان بيايند و انها را از راه اسلام حقيقي دور سازند، اين بزرگان ديني و حكومت باشد كه به سراغ اين شبهات رفته و در محافل علمي همچون دانشگاهها و ديگر مراكز علمي، كرسيهاي نقد اين افكار و انديشه ها را راه اندازي كنند تا علاج واقعه را قبل از وقوع كرده باشند.



ميرخليلي در خاتمه گفت: انتظار امروز از رسانه ها و به خصوص رسانه ملي اين است كه در چنين ايامي كه مختص شهادت ائمه اطهار است با توليد برنامه هايي جذاب و مختصر و گويا، جوانان را با زندگي و افكار و انديشه هاي امامان معصوم اشنا كنند.