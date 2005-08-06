  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۲۸

فعاليت هاي اقتصادي بخش تعاون ايران در عراق از سر گرفته شد

در ديدار معاون دبير كل اتاق تعاون ايران با رييس اتاق بازرگاني بغداد اعلام شد كه با آغاز فعاليت مجدد دفتر نمايندگي اتاق تعاون فعاليت هاي اقتصادي - بازرگاني في مابين دو كشور ايران و عراق از سر گرفته مي شود.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران، ابراهيم تهراني معاون دبير كل اتاق تعاون در نشست مشترك با رييس اتاق بازرگاني بغداد و هيات اقتصادي همراه همچنين از همكاري ها و تجربيات ايران در زمينه صيد و صيادي و صنعت دامپروري خبر داد و گفت: تبادل تجربيات و همكاري هاي تازه اتاق تعاون ايران در راستاي تفاهماتي است كه بين مسئولان اتاق تعاون و اتاق بازرگاني بغداد صورت گرفته است.

معاون دبير كل اتاق تعاون گفت: ايران اگر چه در طول هشت سال جنگ خاطرات تلخ و فراموش نشدني از ديكتاتور عراق در ذهن دارد اما با به دست گرفتن حاكميت توسط مردم بستر فعاليت هاي تجاري و بازرگاني با اين كشور را گسترش خواهيم داد.

در اين ديدار محمد حسن القزاز رييس اتاق بازرگاني بغداد نيز همكاري ميان ايران و عراق را اميدواركننده دانست و گفت: اين ارتباطات براي كشور عراق مقرون به صرفه است و ما با آغاز از سرگيري فعاليت هاي اقتصادي - تجاري بخش تعاون در عراق تلاش خود را بكار خواهيم بست .

در پايان رييس اتاق بازرگاني عراق خواستار تبادل تجربيات و توسعه همكاري ها در زمينه هاي مختلف از جمله صيد و صيادي‏- خدمات فني و مهندسي - صنعت و دامپروري شد.

 

کد مطلب 214986

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها