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۱۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۳

با صدور حکمی/

رییس جهاددانشگاهی خراسان شمالی در سمت خود ابقا شد

رییس جهاددانشگاهی خراسان شمالی در سمت خود ابقا شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی کشور، رضا شاهین فر برای مدت 2 سال دیگردر سمت ریاست جهاد دانشگاهی خراسان شمالی ابقاء شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین یادگاری با صدور حکمی، ضمن قدردانی از تلاشهای رضا شاهین‌فر وی را برای مدت 2 سال دیگر برای تصدی ریاست این مرکز، برگزید.

در بخشی از این حکم خطاب به وی آمده است: با توجه به ظرفیت های جهاد دانشگاهی و اهمیت و جایگاه این نهاد انقلابی در انجام فعالیت های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و مسئولیت ویژه ای که در نشر مبانی فکری و تبیین مواضع اصولی و ارزشی در راستای تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی دارد، انتظار می رود در تعاملی سازنده، فعال و مبتکرانه با عناصر کارآمد، مسئولان، صاحبنظران و نخبگان استان، ضمن ظرفیت سازی های نوین، موجبات بهره گیری هرچه بیشتر از فرصت های موجود را فراهم آورید.

رضا شاهین‌فر یکی از اعظای هیئت علمی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی و از نیروهای بومی استان است که از بدو تاسیس این استان، ریاست جهاد دانشگاهی را بر عهده دارد.

وی عناوینی همچون مدیر نمونه کشوری، مدیر نمونه پژوهش استان و عنوان جهادگر نمونه را در کارنامه مدیریتی خود دارد

کد مطلب 2149867

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