به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست هیات شنا، شیرجه و واترپلو خراسان رضوی از برگزاری مسابقات استعدادیابی مدارس شنای شهرستان مشهد خبر داد.

مجید مشتاق عشق گفت: به منظور شناسایی و کشف استعدادها، یک دوره مسابقات شنا ویژه دختران مقطع سنی زیر 10 سال روز جمعه 19 مهرماه در استخر شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار می شود.

وی افزود: در این روز شناگران نونهال منتخب مدارس شنای شهرستان مشهد که در طول تابستان در دوره های آموزشی شرکت کرده اند با هم به رقابت می پردازند.

سرپرست هیات شنا، شیرجه و واترپلو خراسان رضوی ادامه داد: مسابقات استعدادیابی ویژه شناگران پسر مدارس شنای مشهد نیز روز 26 مهرماه در رده های سنی 7، 8، 9 و 10 سال در همین استخر برگزار خواهد شد.

رقابت های جودو انتخابی بزرگسالان خراسان رضوی برگزار می شود

سرپرست هیات جودو و کوراش خراسان رضوی از برگزاری مسابقات انتخابی بزرگسالان استان در مشهد خبر داد.

هوشنگ ولی پور گفت: این رقابت ها روز 19 مهرماه در سالن جودو استاد دهقان مجموعه ورزشی مرحوم جعفریان مشهد برگزار می شود.

وی افزود: مسابقات انتخابی بزرگسالان استان در بخش مردان با حضور جودوکاران مدعی حضور در تیم منتخب استان از تمامی شهرستانهای خراسان رضوی از ساعت 9 صبح روز جمعه آغاز می شود.

سرپرست هیات جودو و کوراش خراسان رضوی ادامه داد: نفرات برتر این مسابقات به عنوان تیم استان در رقابتهای قهرمانی کشور شرکت خواهند کرد.

برگزاری رقابتهای مختلف ورزشی هفته نیروی انتظامی در خلیل آباد

رئیس اداره ورزش و جوانان خلیل آباد گفت: رقابتهای مختلف ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در شهرستان برگزار می شود.

حسن احمدیان دهمیانی اظهار کرد: یک دوره رقابت فوتسال کارکنان ارگانهای نظامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی از فردا 15 مهرماه با حضور 6 تیم در سالن شهید محمدیان خلیل آباد آغاز می شود.

وی افزود: مسابقات والیبال ویژه کارکنان ادارات نیز از 16 مهرماه در سالن شهید یاقوتی خلیل آباد آغاز می شود و تا پایان هفته تربیت بدنی ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: یک دوره رقابت دارت ویژه نیروهای انتظامی نیز در 2 بخش آقایان و بانوان روز پنج شنبه 18 مهرماه در سالن شهید یاقوتی برگزار می شود.

رقابتهای قهرمانی سوپر ساباکی خراسان رضوی برگزار می شود

مسئول سبک سوپر ساپاکی هیات ورزشهای رزمی خراسان رضوی از برگزاری مسابقات قهرمانی استان خبر داد.

محمد یاری گفت: رقابتهای قهرمانی کاراته سبک سوپرساباکی آقایان استان به مناسبت عید سعید قربان روز جمعه 26 مهرماه در مشهد برگزار می شود.

وی افزود: این رقابتها از ساعت 8 صبح این روز در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن ورزشی شهید چمران خواجه ربیع مشهد آغاز خواهد شد.

مسوول سبک سوپرساباکی هیات ورزشهای استان با اشاره به فعالیت 5 باشگاه مشهد در این سبک رزمی، ادامه داد: سبک سوپرساباکی در شهرستانهای کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و نیشابور نیز فعال است.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود حدود 200 شرکت کننده از این شهرستان ها در رقابتهای قهرمانی استان شرکت کنند.