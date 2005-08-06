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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۱۱

با استقبال تماشاگران

كنسرت "لي لي افشار" برگزار شد

طي دو روز گذشته "لي لي افشار"، نوازنده گيتار كلاسيك، درجمع كثيري از تماشاگران در فرهنگسراي نياوران به اجراي قطعات پرداخت.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، فرهنگسراي نياوران در روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته، ميزبان " لي لي افشار" نوازنده بين المللي گيتار كلاسيك بود. وي طي اين دو روز به اجراي قطعاتي از دومينيكوني، بروور، والي، ايستر، آلبنيز،رودينگو و ويسل پرداخت.
در اين كنسرت ها كه با استقبال فراوان تماشاگران روبرو بود، افشار در دو بخش مدرن و كلاسيك قطعاتي را به صحنه برد.
لي لي افشار در سراسر جهان به عنوان نوازنده اي قوي و جسور شناخته شده است.
او به عنوان تكنواز اركسترهاي مختلفي در جهان به اجراي قطعات پرداخته  و انجمن گيتار كلاسيك انگلستان، برنامه اخير وي را
" مبهوت كننده" توصيف كرده است.
اخيرا افشار موفق به دريافت جايزه " آوريل گيبسون2000" براي بهترين نوازنده گيتار كلاسيك در لس آنجلس شده است.
به جز اين حايزه، وي تا كنون به دريافت چندين جايزه معتبر موسيقي درجهان نائل آمده و آلبوم هاي متعددي منتشر كرده است. اين هنرمند سالهاست كه ساكن امريكاست و هرچند سال، يكبار براي اجراي برنامه به ايران مي آيد.

کد مطلب 214989

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