كنسرت "لي لي افشار" برگزار شد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، فرهنگسراي نياوران در روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته، ميزبان " لي لي افشار" نوازنده بين المللي گيتار كلاسيك بود. وي طي اين دو روز به اجراي قطعاتي از دومينيكوني، بروور، والي، ايستر، آلبنيز،رودينگو و ويسل پرداخت.

در اين كنسرت ها كه با استقبال فراوان تماشاگران روبرو بود، افشار در دو بخش مدرن و كلاسيك قطعاتي را به صحنه برد.

لي لي افشار در سراسر جهان به عنوان نوازنده اي قوي و جسور شناخته شده است.

او به عنوان تكنواز اركسترهاي مختلفي در جهان به اجراي قطعات پرداخته و انجمن گيتار كلاسيك انگلستان، برنامه اخير وي را

" مبهوت كننده" توصيف كرده است.

اخيرا افشار موفق به دريافت جايزه " آوريل گيبسون2000" براي بهترين نوازنده گيتار كلاسيك در لس آنجلس شده است.

به جز اين حايزه، وي تا كنون به دريافت چندين جايزه معتبر موسيقي درجهان نائل آمده و آلبوم هاي متعددي منتشر كرده است. اين هنرمند سالهاست كه ساكن امريكاست و هرچند سال، يكبار براي اجراي برنامه به ايران مي آيد.

