كنسرت "لي لي افشار" برگزار شد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، فرهنگسراي نياوران در روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته، ميزبان " لي لي افشار" نوازنده بين المللي گيتار كلاسيك بود. وي طي اين دو روز به اجراي قطعاتي از دومينيكوني، بروور، والي، ايستر، آلبنيز،رودينگو و ويسل پرداخت.
در اين كنسرت ها كه با استقبال فراوان تماشاگران روبرو بود، افشار در دو بخش مدرن و كلاسيك قطعاتي را به صحنه برد.
لي لي افشار در سراسر جهان به عنوان نوازنده اي قوي و جسور شناخته شده است.
او به عنوان تكنواز اركسترهاي مختلفي در جهان به اجراي قطعات پرداخته و انجمن گيتار كلاسيك انگلستان، برنامه اخير وي را
" مبهوت كننده" توصيف كرده است.
اخيرا افشار موفق به دريافت جايزه " آوريل گيبسون2000" براي بهترين نوازنده گيتار كلاسيك در لس آنجلس شده است.
طي دو روز گذشته "لي لي افشار"، نوازنده گيتار كلاسيك، درجمع كثيري از تماشاگران در فرهنگسراي نياوران به اجراي قطعات پرداخت.
به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، فرهنگسراي نياوران در روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته، ميزبان " لي لي افشار" نوازنده بين المللي گيتار كلاسيك بود. وي طي اين دو روز به اجراي قطعاتي از دومينيكوني، بروور، والي، ايستر، آلبنيز،رودينگو و ويسل پرداخت.
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