جوائز اهدايي به قهرمانان و روساي برتر فدراسيونها اعلام شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" جوايز و هداياي تيم‌هاي راه يافته به مسابقات جهاني شامل اعضاي تيم بزرگسالان فوتبال كشورمان (راه يافته به جام جهاني 2006 آلمان) 30 نفر، سي دستگاه سواري پژو پارس، به اعضاي تيم‌هاي جوانان و اميد بسكتبال (راه يافته به جام جهاني) 24 نفر، بيست و چهار دستگاه پرايد، به اعضاي تيم بزرگسالان واليبال (راه يافته به جام جهاني) 16 نفر شانزده دستگاه پژو 405، به اعضاي تيم بانوان فاتح قله اورست شامل 2 نفر دو دستگاه پژو 405 و يك بانوي صعود كرده به ارتفاع بالاي 8000 متر، يك دستگاه پرايد در نظر گرفته شده است.

همچنين به اعضاي تيم نوجوانان هندبال (راه يافته به جام جهاني) 20 نفر، بيست دستگاه پرايد اختصاص يافته است. براساس اين گزارش براي روساي فدراسيون‌هاي برتركشوردرسال83 شامل فدراسيون‌هاي مدال‌آور بازي‌هاي المپيك، كشتي، تكواندو، وزنه‌برداري، فدراسيون جانبازان و معلولين به عنوان مدال‌آوران بازي‌هاي پارالمپيك و فدراسيون ناشنوايان به عنوان مدال‌آوران المپيك ناشنوايان نيزهدايايي درنظرگرفته شده است.

همچنين به روساي فدراسيون‌هاي برترسال84 شامل ورزش‌هاي تيمي كه براي نخستين باربه مسابقات جام جهاني و جهاني راه يافتند شامل فدراسيون فوتبال، بسكتبال، واليبال، هندبال و فدراسيون كوهنوردي به عنوان متولي برنامه صعود اولين زنان مسلمان به اورست 10 دستگاه خودرو پرايد اختصاص يافته است.