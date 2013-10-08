نان بی کیفیت در دستان مردم سیریک/ اهرمهای نظارتی تاثیر ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، از سالهای بسیار دور نان به عنوان یکی از نیازهای بشر محسوب می شد، مصرف روزانه آن در سبد غذایی ما انسانها مورد توجه قرار گرفته است، همین درخواست بالای نان و مصرف روزانه آن باعث شده تولید و توزیع آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

طبق آمارها مصرف نان جایگاه ویژه ای در سبد غذایی خانوارهای ایرانیان دارد.

کیفیت به تناسب قیمت نان ارتقا پیدا نکرده

پس از آغاز هدفمندی یارانه ها و گران شدن قیمت نان از طرفی کیفیت نان نیز همواره مورد توجه شهروندان بوده که مسولان عملا نه تنها به این امر نپرداختند، بلکه موارد و مشکلات عدیده تری از این منظر گریبان گیر مردم سیریک شده که متاسفانه کیفیت نان در این مدت به تناسب قیمت آن ارتقاء پیدا نکرده است.

اهرمهای نظارتی بازدارنده نان بی کیفیت نیست

با وجود اینکه نان بی کیفیت جزو دغدغه هایی است که مردم سیریک با آن روبرو هستند، باید مسئولان امر نظارت بر نانوایان را بیشتر کنند، تا در قبال نظارتهای بیشتر شاهد عرضه نان با کیفیت و خوب به مردم باشیم.

مسئولان نوعی اهرم نظارتی را کسر سهمیه سوخت نانوائیان در نظر گرفته اند که تاکنون اثر بخشی برای تولید نان با کیفیت نداشته و همچنان کیفیت نان جزو دغدغه های مردم سیریک مانده است.

با وجود اینکه نان به عنوان یکی از مهمترین منابع غذایی که نقش بسزایی در تامین انرژی، پروتئین و سلامتی جامعه دارد، در مکانهایی تولید می شود که به عنوان واحد صنفی معمولی و قدیمی محسوب می شود. مشکلات عدیده ای مثل بهداشت محیط واحدهای صنفی نانوایی ها، بهداشت توسط شاغلین در نانوایی، کیفیت نان، عدم مهارت آموزش نانوایی ها از جمله معظلاتی است که نانوای ها با آن روبرو هستند.

مشکلات و معظلات موجود تولید نان

مشکلات و معضلات تولید نان، عدم مهارت آموزش نانوایان، استفاده از اماکن و تجهیزات تولید نان که عمر مفید خود را سپری کرده اند، پخت غیر بهداشتی و عدم کیفیت گندم های تولیدی است که متاسفانه از ناحیه هر کدام از این مشکلات در کیفیت نان تاثیرات بسزایی دارد که ضرر و زیان آن متحمل شهروندان می شود.

در واقع مهارت کارگران بحث مهمی است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است، بگونه ای که نه متصدی و نه کارگران شاغل در نانوای ها مهارت آموزش نانوایی موجود برای تولید مرغوب ندارند در صورتی که نان یکی ازاصلی ترین ماده غذایی است و در فرایند تولید آن نیاز به مهارت خاص است.

تجهیزات فرسوده جوابگو نیست

تجهیزات تولید نان یکی از عواملی است که در کیفیت نان تاثیرگذار است، اما واحدهای صنفی نانوایی از تجهیزات تولید نان که عمر مفید خود را سپری کرده اند استفاده می کنند و همین باعث شده تمام این مشکلات و نواقص دست به دست هم داده تا کیفیت نان در سیریک پایین بیاید و در نهایت نان نامرغوب بدست مشتری برسد



جمعی از متصدیان نانوایی های سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کردند: نبود آرد با کیفیت و فرایند تولید نان حاصل از آرد با کیفیت پایین، باعث تولید نان بی کیفیت می شود.



متصدیان نانوایی به مشکلات نانوایان اشاره داشتند که اعطای تسهیلات در امر بهسازی و نوسازی تجهیزات و اماکن نانوایی ها می تواند نسبت به کیفیت پخت نان کمک کند.

نانوایی ها برای دریافت تسهیلات برای نوسازی اماکن و تجهیزات پخت نان به شرکت غله معرفی می شدند اما تا کنون از طرف متولیان هیچگونه اطلاع رسانی نشده و تا کنون هیچ نانوایی برای دریافت وام به اداره غله معرفی نشده است، در همین خصوص از طرف سازمان اداره صنعت، معدن و تجارت سایتی معرفی شد که همیشه این سایت بسته است.

رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عدم کیفیت نوعی تقلب محسوب می شود، گفت: عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا نباشد تقلب محسوب می شود.

عبدالحمید پرمر اظهارداشت: جریمه فرد متقلب عبارت است از جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر عرضه کالای فروخته شده.



وی اضافه کرد : پرونده علیه تخلفاتی که نانواییها داشته اند نوشته شده که کیفیت نان هم شامل آنهاست و باید چهار مرحله جریمه معادل 200 هزار تومان باشد تا اقدام به پلمپ شود.

پرمر تاکید به اداره صنعت، معدن و تجارت بر نظارت بیشتر نانواییهای سیریک گفت: با وجود پایین بودن کیفیت نان در شهرستان سیریک نیاز است اداره صنعت، معدن و تجارت نظارت خود را نسبت به واحدهای صنفی نانوایی بیشتر کند تا حقوق مصرف کنند رعایت شود.

نان بسته بندی بدون مجوزبهداشت

چند سالی است نانهای بسته بندی برای عرضه و فروش وارد مغازه ها شده است، نانهای بسته بندی شده که عرضه می شود بدون نام و نشان است، بجز اندکی که از شهرستانهای دیگر وارد سیریک می شود. تنها یک واحد نانوایی لواش در شهر سیریک اقدام به بسته بندی نان می کند و برای عرضه به بازار و مغازه های سطح شهر سیریک ارائه می دهد که نانهای بسته بندی شده توسط این نانوایی نیز فاقد مجوز بهداشتی است که اقدام به بسته بندی و توزیع در فروشگاه می کند.

هرگونه مواد خوراکی بسته بندی شده طبق ماده 11 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد غذایی و دارویی باید با مشخصات بهداشتی باشد، نانوایی تولید کننده نان و بسته بندی سیریک بدون پروانه بهداشتی اقدام به تولید نان و توزیع آن در مغازه های سطح شهرستان سیریک می کند.

در این خصوص دکتر احسان علیزاده مدیر شبکه بهداشت سیریک گفت: نانهای فاقد مشخصات بهداشتی جمع آوری می شود و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

دکتر علیزاده اذعان کرد : کیفیت نان در شهرستان معضلی شده که باید با نانوایها به طور جد بر خورد شود.

اهمیت نان آنچنان بالاست که در سلامتی جامعه اثر بخش است ولی مسولان به طوری ساده از کنار سلامتی افراد جامعه می گذرند.

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گزارش از مختار رحیمی