به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای سرباز در چارچوب سلسله برنامه های مقدمانی کنگره بزرگ سرداران، امیران، فرماندهان و 9 هزار و 800 شهید استان کرمانشاه پیش از ظهر امروز در حسینیه ثار الله کرمانشاه برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مراسم فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده ولی فقیه در سپاه کرمانشاه، مسئولین استان، خانواده های شهدای سرباز، سربازان وظیفه و جمعی از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در این مراسم با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای برگزاری این یادواره اظهار داشت: شهدای سرباز گل سر سبد شهدا هستند که تقریبا همه آنها جوانان و نوجوانان میهن اسلامی بودند.

سردار محمد نظر عظیمی با اشاره به رشادتهای شهدای سرباز در هشت سال دفاع مقدس گفت: سربازان وظیفه شناس در طول جنگ تحمیلی چنان عاشقانه ایثار و فدا کاری می کردند که عمده آنها بعد از پایان خدمت وظیفه نیز میدان جنگ و جبهه را ترک نمی کردند.

وی خطاب به خانواده های شهدای سرباز گفت: متأسفانه داشته های ما اعم از عکس، وصیت نامه و یا هر اطلاعات دیگری در خصوص این شهدا چندان وسیع نیست و من از همینجا از خانواده های این شهدای گرانقدر می خواهم که چنانچه خاطرات، تصاویر و یا دست نوشته هایی از شهدای خود دارند آن را در اختیار حفظ آثار قرار دهند تا بتوانیم از آنها نگهداری و حفاظت کنیم.

عظیمی از در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای بازگرداندن اصل این دست نوشته ها و تصاویر شهدا به خانواده های آنان خبر داد.

وی در پایان به اشاره به خاطراتی از شهدای سرباز گفت: اجر همه کسانی که در برگزاری این یادواره نقشی داشته اند در درگاه خداوتد و حفوظ است و انشاالله این یادواره ها مقدمه باشد برای برگزاری اجلاس بزرگ کنگره شهدا که در سال 93 برگزار خواهد شد.

