مجمع عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران برگزار شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، ولي الله افخمي معاون وزير صنايع و معادن گفت: امسال براي نخستين بار كليه گزارش هاي حسابرسي شركت هاي 30 گانه استاني مورد قبول واقع شده است.

به گفته مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، در سال گذشته بيش از يك هزار و 370 ميليارد ريال از محل منابع داخلي اين سازمان به منظور ايجاد زير ساخت هاي اساسي بخش صنعت و عمران شهركهاي صنعتي هزينه شده است.

اين در حالي است كه كمتر از 40 درصد از مجموع 836 ميليارد ريال كمك هاي مختلف تخصيصي دولت، محقق شده است.

افخمي به بخشودگي بيش از 67 ميليارد ريال بدهي واحدهاي صنعتي كه در كمتر از 30 ماه به بهره برداري رسيده اند به منظور تشويق متقاضيان به احداث سريع تر كارخانه ها در سال 83 اشاره كرد و افزود: درهمين راستا براساس مصوبه سازمان، واحدهاي صنعتي كه از كمك هاي مالي وجوه اداره شده استفاده مي كنند در صورت بهره برداري كمتر از 18 ماه در مناطق كمتر توسعه يافته و 12 ماه در ساير نقاط كشور از بخشودگي 50 درصدي كار مزد وام برخوردار مي شوند.

وي همچنين تصويب لايحه تاسيس صندوق ضمانت صنايع كوچك كشور در مجلس شوراي اسلامي را از اقدامات مهم سال گذشته بر شمرد.